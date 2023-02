Pavel Bartoș a povestit câteva întâmplări din copilăria sa. Actorul mai are trei frați mai mici, iar în copilărie a trebuit să aibă grijă de ei, mai ales când părinții erau plecați la serviciu.

Cum a fost copilăria lui Pavel Bartoș?

„Am fost cel mai mare dintre cei patru frați ai mei. În primul rând, pe vremea noastră, părinții lucrau în două schimburi: mama – într-un schimb, tata – într-un schimb, ca să fie cineva care să aibă grijă de noi.

Se mai întâmpla ca amândoi să lucreze în același schimb, iar atunci eu eram cel care avea grijă de frații mei, eu făceam de mâncare. Așa am fost crescut, niciodată nu am considerat că este o dramă în viața mea că eu trebuie să am grijă și să îmi cresc frații. Așa erau și toți ceilalți copii din jurul meu.

Când oricine altcineva din familie, dintre frați, făcea ceva, eu eram cel tras la răspundere sau pedepsit pentru că nu am avut grijă de ei, pentru că nu am fost atent”, a spus Pavel Bartoș.

Actorul a trecut prin momente grele în copilărie. Şi-a pierdut tatăl la 16 ani

Actorul a trecut prin momente extrem de grele în copilărie. Pavel Bartoș a rămas fără tată pe vremea când avea doar 16 ani. Din această cauză el a trebuit să se maturizeze mai repede pentru a avea grijă de familia sa.

„A trebuit să devin, cumva, bărbatul din casă. Nu neapărat capul familiei, dar a trebuit să mă responsabilizez dintr-odată. Din copil, am devenit un adult foarte responsabil.

Deja de la 16 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi găsesc un loc de muncă pentru a putea să îmi ajut familia. La liceu, încercam să îmi găsesc joburi part time, iar pe vremea aceea erau foarte puține și foarte greu de găsit”, a povestit Pavel Bartoș pentru viva.ro.

Primul loc de muncă a lui Pavel Bartoș

Actorul a mărturisit și care a fost primul său loc de muncă. Nimeni nu ar fi crezut, dar Pavel Bartoș a fost salahor în construcții.

„Primul meu job a fost ca salahor în construcții, iar atunci mi-am dat seama că nu îmi place deloc munca fizică, dar a trebuit să o fac. În facultate, am făcut de la ospătărie până la vânzător. Vorba aia, le-am făcut pe toate.

Familia m-a învățat respectul: să nu faci nimănui ceva ce ție nu îți place… niciodată! Asta a fost o regulă de bază în familia noastră. Și mai era încă o chestie, de la tata: nimic nu ți se cuvine. Meriți o grămadă de lucruri, dar pentru ele trebuie să muncești”, a mărturisit Pavel Bartoș.