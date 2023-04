Cum arată casa părintească a lui Mircea Diaconu?

Dorul de copilărie este mai ușor de alinat atunci când ajungi în casa părintească, iar Mircea Diaconu simte acest lucru din plin. Actorul a făcut turul casei în care a copilărit și a întregii proprietății moștenite de la părinți într-o emisiune TV.

Plin de nostalgie, Mircea Diaconu a intrat în casa părintească și a arătat lucrurile care au valoare sentimentală pentru el. De la perdelele de cânepă, până la pătura adusă de bunicul său, cu care el și fratele lui s-au învelit ani la rând, fiecare lucru îi aduce amintiri dragi marelui actor.

Artistul face tot posibilul să păstreze moștenirea intactă și să cultive mai departe pământul părinților, dar și să aibă grijă de întreaga ogradă. La 72 de ani, Mircea Diaconu se întoarce la origini, pe care le consideră parte din el.

„Undeva te-ai născut. Acel spațiu intră în tine, este cel care te formează, te definește. Cu el pleci mai departe. Dacă tu renunți la astea, e ca o formă de dispariție a ta.

De aceea eu sunt aici. Ținem gospodăria mai departe, creștem găini, cum au făcut bunicii, părinții…”, a declarat Mircea Diaconu într-o emisiune TV.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mircea Diaconu și soția sa?

Mircea Diaconu și soția sa sunt împreună de peste 40 de ani, iar povestea lor de dragoste poate fi reprodusă cu ușurință dintr-un film. Totul a început în anii 80. Actorul a povestit că a întâlnit-o pentru prima dată pe cea care urma să-i devină soție la mare, în stațiunea Costinești, acolo unde se întâlniseră cu ocazia unui festival de film.

„Mă întâlnisem cu ea vara când era singurul festival de film, în anii 80. În Costinești. Am avut de prezentat un film. Am stat de seara până dimineața. Am stat să mănânc ceva. Au fost mai mulți, inclusiv ea. Am rămas amândoi. Am pălăvrăgit de viață, cum vorbesc doi oameni. Atât. Dimineața la 3 am plecat.

A venit toamna și mă întâlnesc cu o critică de film și am întrebat-o ce număr de telefon avea Diana Lupescu. M-am dus acasă și l-am ținut minte dintr-o singură spunere. Stăteam acasă, casa mea pe care o am și astăzi”, a povestit Mircea Diaconu.

Cei doi au stat de vorbă ore în șir, însă după întâlnirea respectivă nu s-au mai văzut, până în toamnă, atunci când actorul s-a întâlnit cu o veche prietenă căreia i-a cerut numărul de telefon al celei care urma să-i devină soție. Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta a sunat-o pe Diana Lupescu.

Cei doi s-au întâlnit la câteva ore distanță, la Bacău, la o cafea, moment în care actorul a și întrebat-o pe Diana Lupescu dacă vrea să-i fie soție. Aceasta i-a răspuns afirmativ, spre surprinderea lui, iar la o lună distanță cei doi deveneau soț și soție.

„Și am dat telefon seara, nu vorbisem de vara trecută. I-am spus că s-ar putea să trec prin Bacău și am întrebat-o dacă îmi dă și mie o cafea. Ea mi-a zis da și am sunat la gară, dar ceva mă împingea. Nu aveam niciun plan și am aflat că la 6 pleca trenul. La 9 am ajuns la Bacău. Am dat telefon și i-am zis că am ajuns. Mi-a spus cum să urc la apartamentul ei.

Era singură acasă, mama era la serviciu. Mi-a făcut cafeaua în bucătărie, am mers într-o mică sufragerie. Fără să am un plan, din nou, am întrebat-o dacă aș cere-o în cașatorie ce mi-ar zice. După 2, 3 secunde mi-a spus că ar fi de acord.

Seara am plecat cu avionul, am băut cafeaua iar… de atunci încoace, bem mereu cafeaua împreună. Și am mai întrebat-o o dată și am stabilit că peste o lună ne căsătorim. Noi ne-am ținut de mână pentru prima dată după ce ne-am căsătorit”, a explicat Mircea Diaconu.