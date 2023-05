,,Sărbătorim prin muncă, am un eveniment și atunci nu stau acasă de 1 Mai”

Elena Merișoreanu a avut de susținut un program artistic la un eveniment privat și a fost fericită că și-a reluat activitatea artistică, la câteva luni de la operația la genunchi.

Cunoscuta cântăreață este de părere că românii nu își mai permit să petreacă, așa ca pe vremuri. Aceasta constată că mâncarea s-a scumpit foarte mult și că nu oricine poate pleca în vacanțe, peste hotare.

,,Sărbătorim prin muncă, am un eveniment și atunci nu stau acasă de 1 Mai. Cred că cei care au bani sărbătoresc, care nu, înghit în sec. Era frumos pe vremuri. Să știi că toată lumea cam obișnuia să iasă. Și ieșea la grătar, la mici, la bere, dar acum, cu vremurile astea tulburi, nu știu dacă își mai permite și dacă mai are plăcerea de altă dată.

Cine are bani și își permite, pleacă prin țări străine, dar nu tot românul își permite asta, să ajungă undeva. Se mai duc la iarbă verde… dar mai puțin cu mâncarea, că s-a scumpit foarte mult”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru viva.ro.

Elena Merișoreanu s-a operat la genunchi la sfârșitul anului 2022

Elena Merișoreanu s-a operat în decembrie 2022 la genunchi, dar cântăreața a folosit cârjele pentru susținere. Ea a participat la niște filmări pentru Paște, după ce medicul care a operat-o i-a dat permisiunea. Interpreta de muzică populară se simte bine și abia așteaptă să scape de cârje.

„Mai am puțin. Scap de cârje, abia aștept să le arunc! Sunt bine, dar mă mai sprijin în ele. Filmez pe 14 martie la o televiziune pentru Paște. Am întrebat medicul dacă pot ieși din casă să particip la aceste filmări și mi-a dat voie. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt înspre bine. Pe 23 martie se fac trei luni de când m-am operat.

Și data trecută, când m-am operat la celălalt picior, am aruncat și cârje și tot. Mulțumesc lui Dumnezeu că celălalt nu mă mai supără demult, parcă nici nu simt că îl am. Înainte mă durea foarte tare’, a declarat Elena Merișoreanu înainte de sărbătorile pascale.

„Mă mai doare, dar nu ca înainte. (…) Nu mai puteam să mai stau în picioare”

Celebra cântăreață s-a operat, în trecut, și la celălalt genunchi. Cântăreața de muzică populară a ajuns atunci la medic cu niște dureri îngrozitoare.

„Mă mai doare, dar nu ca înainte. Asta este. Medicul mi-a pus proteză la genunchi. Aveam niște dureri și mai mergeam și șchioapă. Nu mai puteam să mai stau în picioare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu!

E foarte bine, că, după ce te recuperezi, nu te mai doare. Am mai fost operată la piciorul stâng. De doi ani și jumătate am proteză, dar nici nu simt că o am. Nu am pic de durere. Este nemaipomenit! E foarte bine”, a declarat Elena Merișoreanu.