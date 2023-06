După mult timp, Cristi Borcea a fost din nou pe stadion la un meci al lui Dinamo, dar apariția sa în public i-a lăsat un gust amar. Fostul acționar al echipei roș-albe a fost luat în primire de fanii dinamoviști și un val de critici s-a abătut supra sa. Borcea a anunțat că a fost ultima sa apariție în spațiul public.

Borcea a fost prezent la meciul de baraj dintre Dinamo și FC Argeș, 6-1, de pe Arena Națională, și a anunțat și posibila sosire a unui investitor la formația din Ștefan cel Mare. Borcea a precizat că nu se va mai întoarce niciodată în acționariatul clubului alb-roșu.

Patrick Borcea ar putea investi la Dinamo

„Am revenit pe stadion după 11 ani. Îmi pare foarte bine de jocul lor și de opțiunea de calificare. Am revenit pe stadion, dar încă o dată mi s-a arătat răutatea din România…

M-a deranjat așa răutatea din România și m-a făcut să-mi prioritizez ce am făcut eu și să-mi văd de viața mea că e mult mai bine așa. Nu am avut intenție să investesc la Dinamo. Eu am spus-o de la început. Niciodată nu m-aș mai gândi să investesc la Dinamo. Poate că prin Patrick, atunci, da!

Dar acum cu siguranță nu mă va mai interesa! Să se ducă comentatorii și cei care au făcut…pentru că așa gonesc oamenii de pe stadion, oameni care nu știu și care nu se pricep. Păi, cele mai mari performanțe Dinamo le-a obținut cu mine și niciodată n-am dus-o în insolvență, am lăsat proprietatea la Săftica și cu foarte multe”, a declarat Cristi Borcea la Radio Sport Total FM.

Dinamo e cauza divorțurilor!

Aflat la cel de-al treilea mariaj, Cristi Borcea a pus pe seama lui Dinamo cele două divorțuri dar și operația suferită pe cord.

„Divorțurile și operația pe cord sunt doar din cauza Dinamo! Nu mă știți? Eram acolo și seara și noaptea, și de Crăciun, și de Paște, la voi să știți că este ultima intervenție despre Dinamo, nu mă mai interesează, m-a lăsat cu un gust amar și nu mă mai interesează indiferent de soarta lui Dinamo” a spus Borcea.

„În momentul în care Dinamo care se va gândi la Lupescu, Prunea, Răducioiu… eu zic că în jurul lor se vor aduna foarte mulți oameni și vom avea un buget care va sări de 10 milioane.

Îi felicit, au jucat extraordinar, au avut șansă și acum o să mergem în Dizivia A”, a spus Cristi Borcea după Dinamo – FC Argeș, scor 6-1.