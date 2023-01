Constantin Enceanu este de mult timp o figură importantă în lumea muzicii. Cu toate că a cunoscut faima, acesta nu a uitat de unde a plecat. Artistul a povestit despre trecutul său și în mod special despre vremea în care lucra ca lăcătuș mecanic.

Constantin Enceanu a vorbit despre momentul în care abia aștepta să se lanseze în muzică. Artistul recunoaște că nu a fost deloc ușor, dar a avut familia aproape. El a povestit că are și câteva afaceri pe care le gestionează alături de familie.

„Mă uit în urmă și sunt atât de mândru de tot ce am realizat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu (…) Sunt un om împlinit. Poate unii spun că mă laud, dar am cu ce să laud. Am o familie minunată, am o carieră de succes, am și niște business-uri cu toată familia, am și succes, lumea mă iubește”, a spus Constantin Enceanu, la Antena Stars.

Constantin Enceanu a fost lăcătuș mecanic și era la tracțiune

În plus, artistul a mărturisit că nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că a lucrat ca lăcătuș mecanic înainte să se lanseze în muzică. Constantin Enceanu le-a dat replica și celor care au spus că se laudă, mărturisind că are motive pentru care să fie mândru.

„Nu îmi e rușine să spun. Am fost lăcătuș mecanic și eram la gabaritul mare, la tracțiune. Nu mi-a plăcut să mă mânjesc cu ulei, cu vaselină. Din nefericire, pentru mine, am avut parte de așa ceva. Montam rulmenți, luam scutul, îl dădeam cu vaselină și îl puneam la motor (…) Dumnezeu a avut grijă de mine și nu am lucrat decât din mai până la sfârșitul lui decembrie, pentru că eu în perioada aia am reușit să mă lansez (…) Oamenii au văzut că am talent”, a mai spus artistul.

Artistul a recunoscut că este într-o formă aproape maximă

Întrebat cum se simte, după ce s-a confrunt cu probleme de sănătate, interpretul de muzică populară a mărturisit că a depășit perioada mai dificilă și că s-a recuperat.

„Am trecut peste hopul pe care l-am avut la finalul anului. Sunt într-o formă aproape maximă. Pot să zic în proporție de 90%, 95%, asta pentru că am o ambiție nebună, o ambiție de oltean în mine și mi-am zis Trebuie să trec cât mai repede și să îmi revin la forma inițială”, a mai spus Constantin Enceanu.

Artistul de muzică populară a trecut printr-o perioadă complicată recent, în urma căreia a suferit o intervenție chirurgicală pe care a amânat-o timp de doi ani.