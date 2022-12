Constantin Enceanu a suferit o intervenție chirurgicală, iar în urmă cu puțin timp interpretul de muzică populară a avut prima apariție într-o emisiune TV, după ce a reușit să se recupereze și a oferit cele mai noi detalii. Cântărețul a vorbit despre starea lui de sănătate, dar și cum a decurs întreg procesul. Iată ce a povestit artistul!

Constantin Enceanu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de la noi din țară. Artistul a trecut printr-o perioadă complicată recent, în urma căreia a suferit o intervenție chirurgicală pe care a amânat-o timp de doi ani. Cântărețul a avut prima apariție în cadrul emisiunii Showbiz Report și a vorbit despre cum a decurs operația.

A fost o operație planificată

Constantin Enceanu a mărturisit în exclusivitate pentru Antena Stars că operația a fost planificată de ceva timp, iar procesul a decurs fără abateri. Constantin Enceanu a reușit să se recupereze destul de repede, iar soția lui a fost alături de el la fiecare pas.

„Era o operație planificată, pentru că de doi ani de zile tot trăgeam de ea și am reușit în ianuarie să mă hotărăsc și sa merg să o planific pentru noiembrie. Am amânat-o din cauza evenimentelor, am tot tras de ea, am tot sperat.

Am plecat cu sufletul deschis și nu am avut nici cea mai mică emoție. Am fost convins că va fi o reușită pentru că avem profesori foarte buni și avem spitale dotate după normele europene. Am plecat cu sufletul deschis.”, a afirmat Constantin Enceanu pentru sursa citată.

Constantin Enceanu a participat la concertul în memoria lui Petrica Mâțu

Deși nu se vindecase complet, Constantin Enceanu a luat decizia să meargă la concertul în memoria lui Petrica Mâțu Stoian, acolo unde a izbucnit în lacrimi, aflându-se pe scenă. Interpretul a declarat că încă mai are momente când se simte trist atunci când își aduce aminte de frumoasa prietenie cu regretatul cântăreț.

„La două săptămâni și jumătate după operație am reușit să stau 10 minute în picioare la concertul din Craiova, în memoria bunului meu prieten Petrica Mâțu Stoian. (…) Am avut o cădere psihică atunci când mă deplasam cu cârjele și soția a fost lângă mine la fiecare pas.”, a mia adăugat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru sursa menționată anterior.