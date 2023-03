Fermecătoarea solistă Angela Similea, care ne-a bucurat cu muzica ei ani de zile revine din când în când în atenția publicului cu câte ceva nou și apoi dispare iar o perioadă. De data aceasta, interpreta a câștigat două distincții, bucurându-și fanii cu apariția ei și cu un mesaj pentru cei care o apreciază.

Îndrăgită interpretă în vârstă de 76 de ani a revenit în atenția fanilor, de data aceasta pentru a fi premiată, alături de alți colegi de breaslă, la un eveniment în afara Bucureștiului. Angela Similea a publicat un mesaj pe rețelele sociale pentru fanii ei, un mesaj emoționant, în stilul care o reprezintă.

Ce mesaj a transmis artista publicului său

„Doresc să vă prezint cele mai recente premii, care completează colecția anilor mei de cântec: trofeul Doamna Chiajna și Diploma de Excelență pentru întreaga activitate, pe care le-am primit cu ocazia inaugurării Casei de Cultură Doamna Chiajna. Evenimentul a fost organizat de domnul primar Mircea Minea. M-am bucurat să-i reîntâlnesc pe minunații mei colegi, la un asemenea eveniment de cultură: Corina Chiriac, Stela Enache, Adrian Daminescu, Marina Voica, Dida Drăgan, Tavi Ursulescu… alături de noi s-au aflat și scriitorul Varujan Vosganian, d-na învățătoare Maria Velicu și minunata campioană olimpică la judo, Alina Dumitru!

Regret că nu au putut fi prezente Mirabela Dauer și Doina Spătaru! Seara s-a încheiat cu un recital de suflet, susținut de Ovidiu Komornyik și trupa OK band. Doresc să îi felicit pe domnul primar și echipa domniei sale pentru tot ce au realizat în această comună, pe care mulți bucureșteni nu o cunosc. Dragele mele Mame, Doamne și Domnișoare este ziua noastră! La mulți ani cât mai prietenoși! Să fiți iubite și să iubiți! Nu uitați, Iubirea este esențială!”, a scris artista pe paginile ei de social media.

După o pauză lungă, Angela Similea a revenit în muzică

Câțiva ani a renunțat complet la muzică. Totuși, pe 24 aprilie 2019 a revenit la marea ei dragoste. Magazinul Muzica din Capitală a deveni neîncăpător atunci când Angela Similea a fost primită de producători și de fani ca o regină a șlagărelor. Tot atunci, Angela Similea și Marius Țeicu și-au lansat împreună discurile Să ne reamintim, Trăiesc și Refrene de aur.

„Vă recomandăm să folosiți prietenia profundă, așa cum noi am fost prieteni pe vremea noastră. Să nu fim oamenii interesului. Iubirea trăiește în tăcere, trebuie aplicată în prietenie și trebuie să-l avem pe Dumnezeu alături. El e cel care hotărăște pentru noi. Muzica noastră veche merge la fanii noștri cărora le mângâie sufletele.

Trebuie ca tinerii să ne cunoască și să dea nas în nas cu muzica anilor în care noi am înregistrat piese. Mă bucur să am «angeliștii» alături de mine și că am împărțit tortul cu ei. Sunt împlinită că am oameni frumoși alături. În curând voi cânta și piese noi, e destul timp de acum încolo”, a relatat, atunci, Angela Similea.