Fostul mare tenismen Ion Țiriac a venit cu informații importante cu privire la revenirea Simonei Halep pe ternul de tenis, în condițiile în care aceasta este încă suspendată pentru dopaj.

”Că e Roland Garros sau Roma, doare rău, dar să nu crezi că fata asta dacă joacă – și mi se pare că joacă, vine și la Stejarii, la pregătire fizică, la toate treburile – însă e greu să spui. Nu are turnee, nu are seturi jucate, nu are competiție. Unde începe și până unde ajunge, nu știu”, spune Ion Țiriac.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate în Tenis după ce a fost găsită cu o substanță interzisă, Roxadustat, la US Open 2022. ITIA a suspendat-o provizoriu, interzicându-i să participe la orice eveniment de tenis WTA sau ITF până la noi ordine, deoarece roxadustat este o substanță interzisă conform listei de substanțe interzise din 2022 a Agenției Mondiale Antidoping (WADA).

Ion Țiriac spune că tenisul românesc nu are viitor

Nu în ultimul rând, Ion Țiriac a precizat că nu crede ca tenisul din România să aibă un viitor, subliniind că sportul alb a fost afectat grav de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Concret, el spune că generația Simonei Halep și a Soranei Cîrstea nu va fi urmată de o altă generație care să vine cu rezultate uimitoare sportului românesc.

”Cred că guvernul a greșit o dată bine, când a spus că 20% din banii de impozite puteți să îi dați cui vrei, că e sport, religie sau școală. 20% din toți banii de impozit se pot da în activități sportive. A cui e datoria, a Ministerului Învățământului? A COSR-ului? A Ministerului Tineretului și Sportului? Uite ce se întâmplă acolo: au nenorocit tenisul complet, din ambițiile ridicole ale unui paranoic.

Toate treburile ăstea duc la două-trei generații lipsă. Tenisul s-a terminat, vă spun eu acum, din păcate. Toate fetele acestea vin de la acele zeci de turnee – 35, cred – care erau pe vremea lui Năstase, când am violat Federația Internațională, le-am furat toate turneele, să le avem noi. Atunci au crescut. Talente avem și acum, și excepții”, spune Ion Țiriac.