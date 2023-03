Care este părerea lui Ion Țiriac despre situația Simonei Halep, suspendată deja de câteva luni bune

Simona Halep trebuia să-și apere cazul la Londra, pe 17 februarie 2023, dar audierea a fost amânată. Fostul lider mondial vrea să demonstreze că ingerarea substanței – un supliment nutritiv – s-a produs în necunoștință de cauză, iar suspendarea să-i fie ridicată cât mai rapid.

Ion Țiriac, fost jucător profesionist de tenis, și-a exprimat punctul de vedere cu privire la cazul Simonei Halep și a declarat că nu înțelege de ce durează atât de mult procesul în care este implicată.

,,Din păcate, exact ca Andreea Răducan, Simona Halep a fost declarată pozitivă. Cum a fost declarată pozitiv nu știu. Nu știu ce au făcut cu proba A, nu știu cine i-a adus proba B. Ceea ce știu și pot să public încă o dată, după atâția ani…” , a adăugat Țiriac.

,,Nu poți să-mi spui mie că 62 de mm s-au dus la laborator cu proba B și au venit 100 de mm înapoi”

Tiriac vorbește și despre cazul Andreei Răducan, despre care spune că probele duse la laborator au fost influențate prin diverse mijloace.

,,Sunt 13 ani deja de când Răducan a fost declarată fals-pozitivă. Pentru că proba nu a fost contaminată, a fost manipulată. Nu poți să-mi spui mie că 62 de mm s-au dus la laborator cu proba B și au venit 100 de mm înapoi. Cum e miracolul ăsta, doamna președinte?”, a mai spus fostul tenismen.

El consideră că ceea ce s-a întâmplat în trecut, se repetă și în prezent, dar de data aceasta cu Simona Halep.

,,Mie ce mi se pare obscen este perioada de când a fost declarată pozitivă”

,,Și cu Halep. Ok, e pozitivă. Acolo nu mai ai ce să spui, legea am făcut-o cu ei acum 30 de ani când s-a făcut WADA, eram 5 persoane. Și am făcut bine legea.

Dacă mâine dimineață un sportiv devine pozitiv, chit că 5 îl țin de gură și unul i-a băgat pe gât este pozitiv, dar are circumstanțe. Și la ce e pozitiv? La nurofen sau la alimentul pe care i l-a dat. Mie ce mi se pare obscen este perioada de când a fost declarată pozitivă”, a afirmat Ion Ţiriac.