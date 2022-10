Cresc pensiile de la 1 ianuarie! Vestea serii pentru toți românii. Marcel Ciolacu a făcut public procentul

Președintele Partidului Social Democrat (PSD) și al Camerei Deputaților a vorbit, marți seara, despre pensiile românilor. Marcel Ciolacu a explicat, la România TV, că veniturile seniorilor vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023.

Mai mult decât atât, liderul social-democraților mai spune că pensiile vârstnicilor vor fi majorate cu cel puțin 10 procente.

„Avem o lege in care se spune ca toate pensiile se indexeaza cu inflatia. Din punctul meu de vedere aceasta lege trebuie respectata si vii cu 5,2% cat a fost inflatia pe anul trecut. Mai avem o lege care spune ca marim toate pensiile cu 40% si vezi unde te incadrezi cu bugetul. Ce este convenit foarte clar in acest moment, ca nu va fi o marire mai mica de 10%, plecam de la un minimum 10%, efortul bugetar este de 11 miliarde lei, de aici plecam. Exclus sa fie cei 10% in doua trepte”, a declarat Marcel Ciolacu.

Se recalculează pensiile din România

Banca Mondială a anunțat că a finalizat propunerile pentru reformarea pensiilor speciale din România. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat ce impact vor avea aceste propuneri la sistemul de pensii din România.

„Din cauza acestei expresii juridice a pensiei speciale, Comisia Europeană a interpretat că şi pensiile militare trebuie introduse în acest jalon. Se referă la faptul ca trecerea pensiilor să aibă parte de contributivitate, să aibă un stagiu minim realizat în specialitatea respectivă şi să nu mai fie pensie care să depășească venitul din timpul serviciului, adică salariul”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Potrivit Băncii Mondiale, vârsta de pensionare va fi aceeași ca și pentru sistemul public, categoriile actuale de pensii speciale vor fi „raționalizate”, fără noi categorii de pensii speciale și nicio pensie specială nu va depăși veniturile din perioada de activitate.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, este sigur că pensiile românilor vor creste de la 1 ianuarie 2023. Cu toate acestea, ministrul spune că acestea ar putea ajunge cu întârziere la început de an.

„Pentru ca în luna decembrie să putem calcula pensiile aferente lunii ianuarie şi să putem avea şi actul normativ în baza căruia să mărim pensiile şi să tipărim cupoanele va trebui ca undeva la sfârșitul lunii noiembrie sau în decembrie să avem actul normativ publicat în Monitorul Oficial şi cu siguranță așa va fi. Nu mă feresc de cuvântul întârziere, dar nu este vorba despre o întârziere. După cum bine ştiţi se închide anul bugetar pentru decembrie pe 3 – 4 ianuarie 2023, atunci sunt deschise conturile şi sunt făcute plățile aferente”, a mai spus Marius Budăi.