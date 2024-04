La începutul ședinței de Guvern de marți, 30 aprilie, premierul Marcel Ciolacu a precizat că toate pensiile vor fi achitate înainte de Paște. Nu este prima dată când oficialii anunță că aceste venituri vor fi acordate înainte de Paște.

”Încep cu anunţul că suntem în grafic astfel încât toate pensiile să fie achitate, cum am promis, înainte de Paşte”, a anunţat premierul în deschiderea şedinţei Executivului.

De asemenea, șeful Executivului de la București a mai spus că oficialii au rămas hotărâți în ceea ce privește recalcularea pensiilor. Așadar, românii vor primi pensiile recalculate din septembrie.

Acesta a mai precizat că datele aferente primului trimestru arata clar că statul are bani pentru plata pensiilor. Șeful Guvernului a spus că încasările aferente contribuțiilor sociale au crescut cu 22 de procente. Pe fond, el spune că acesta este efectul creșterii numărului locurilor de muncă și a salariilor.

Nu în ultimul rând, premierul a mai spus că va fi asigurată integral plata pensiilor recalculate.

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, spune că în luna septembrie cetățenii români vor beneficia de recalcularea pensiilor. De asemenea, ea a garantat că nicio pensie nu va înregistra scăderi.

Ministrul Muncii a subliniat că este esențial ca cetățenii să înțeleagă că nicio pensie nu va înregistra o scădere. Se va păstra cel mai avantajos nivel al cuantumului.

Ea a explicat că noua lege a pensiilor are ca obiectiv aducerea echității în sistemul public de pensii. Ministrul spune că noua lege a pensiilor va aduce aceeași pensie pentru românii care au muncit aceeași perioadă de ani.

Aceasta a subliniat că noua lege a pensiilor se bazează pe principiul contributivității, explicând că formula se calculează luând în considerare totalul punctelor acumulate, inclusiv:

„Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil. Este foarte important ca românii să ştie acest lucru. Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii.

Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei. Atenţie!

Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate.

Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani”, a mai spus ministrul Muncii.