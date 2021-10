Putem paria pe pastila anti-COVID pregătită de Pfizer? Verdictul experților

Există trei variante de pastile anti-Covid în dezvoltare. Pfizer a anunțat că a terminat prima fază de teste pentru o pastilă anti-Covid, ce ar putea fi disponibilă până la finele lui 2021.

Tratamentul candidat, denumit PF-07321332, este o un inhibitor de protează care să fie administrat sub forma unei pastile ce ar împiedica replicarea coronavirusului în celule. Chimistul american Josh Bloom, expert în medicamente antivirale, explică într-un articol din American Council on Science and Health de ce pastila de la Pfizer ar trebui să funcționeze.

Strategia utilizată în trecut pentru a inhiba HIV a fost în mare parte paralelă cu efortul de a vindeca Hepatita C. Acum, baza noastră de cunoștințe despre cum să oprim virușii cu medicamente este utilizată pentru a proiecta medicamente anti-COVID.

Saquinavirul a reprezentat prima dovadă a principiului că un pas esențial în replicarea HIV va inhiba replicarea acelui virus. În total, au fost aprobați zece inhibitori ai proteazei HIV; niciunul nu este folosit astăzi. Toți au fost înlocuite de medicamente mai bune.

Cu ce seamănă pastila Pfizer

Pilula Pfizer PF-07321332 seamănă foarte mult cu Boceprevir, inhibitor de protează utilizat pentru tratarea hepatitei C. Chiar și non-chimiștii ar trebui să vadă că structurile chimice ale boceprevirului și ale PF-07321332 sunt destul de similare.

SARS-CoV-2 necesită, de asemenea, o enzimă protează pentru a se replica (se numește protează principală sau protează 3CL). Funcția sa este aceeași ca și alte enzime de protează. Proteina principală a fost una dintre cele mai interesante ținte în proiectarea potențialilor inhibitori ai SARS-CoV-2.

Dar PF-07321332 are tot ce-i trebuie pentru a deveni un medicament activ pe cale orală cu o potență suficientă pentru a inhiba SARS-CoV-2 într-un mod semnificativ clinic? Josh Bloom e convins că DA.

Pe baza a tot ceea ce am văzut, PF-07321332 are un precedent și pare să fie puternic și selectiv, precum și bine absorbit oral. Acest lucru este OK, așa cum poate arăta un medicament în faza studiilor în stadiu incipient. Pfizer începe acum studii de eficacitate mai mari. Da, lucrurile arată bine, dar nu putem încă paria sută la sută pe acest tratament, scrie Bloom.

