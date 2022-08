Directorul Pfizer, infectat cu coronavirus. A făcut toate cele 4 doze de vaccin

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al Pfizer se arată că directorul companiei a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Acesta spune că a fost vaccinat, precizând, totodată, care este starea lui de sănătate.

„Doresc să informez publicul că am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Sunt recunoscător că am primit patru doze de vaccin Pfizer-BioNTech și mă simt bine, în timp ce mă confrunt cu simptome foarte ușoare. Am început un tratament cu PAXLOVID, mă izolez pe loc, precum și urmez toate măsurile de precauție în materie de sănătate publică”, arată Albert Bourla.

Președintele companiei care a produs unele dintre vaccinurile anti-coronavirus a mai spus „am ajuns atât de departe în ultimii doi ani în eforturile noastre de a lupta împotriva acestei boli, încât am încredere că mă voi recupera rapid. Sunt incredibil de recunoscător pentru eforturile neobosite ale colegilor mei de la Pfizer care au lucrat pentru a pune la dispoziție vaccinuri și tratamente pentru mine și pentru oamenii din întreaga lume”.

Ce este Paxlovid

PAXLOVID este un tratament cu inhibitor principal de protează pentru SARS-CoV-2. Acesta a fost dezvoltat pentru a fi administrat pe cale orală, astfel încât să poată fi prescris la timp după infectare, ajutând potențial pacienții să evite boala severă (care poate duce la spitalizare și deces).

Nirmatrelvir, care a luat naștere în laboratoarele Pfizer, este conceput pentru a bloca activitatea Mpro, o enzimă de care coronavirusul are nevoie pentru a se replica. Administrarea concomitentă cu o doză mică de ritonavir ajută la încetinirea metabolismului sau a descompunerii nirmatrelvirului pentru ca acesta să rămână activ în organism pentru perioade mai lungi de timp la concentrații mai mari pentru a ajuta la combaterea virusului.

Nirmatrelvir este conceput pentru a inhiba replicarea virală într-o etapă cunoscută sub numele de proteoliză, care are loc înainte de replicarea ARN-ului viral. În studiile preclinice, nirmatrelvir nu a demonstrat dovezi de interacțiuni mutagene cu ADN-ul.

Variantele actuale care suscită îngrijorare pot fi rezistente la tratamentele care acționează prin legarea la proteina spike care se găsește la suprafața virusului SARS-CoV-2.

Cu toate acestea, PAXLOVID acționează la nivel intracelular prin legarea la Mpro, o proteină foarte conservată a virusului SARS-CoV-2, pentru a inhiba replicarea virală.

Nirmatrelvir a demonstrat o activitate antivirală consistentă in vitro împotriva următoarelor variante: Alpha, Beta, Delta, Delta, Gamma, Lambda, Mu și Omicron BA.1 și BA.2.

PAXLOVID se administrează în general în doză de 300 mg (două comprimate de 150 mg) de nirmatrelvir cu un comprimat de 100 mg de ritonavir, administrat de două ori pe zi, timp de cinci zile. O cutie de carton conține cinci blistere cu PAXLOVID, sub formă de comprimate de nirmatrelvir cu ritonavir ambalate împreună, asigurând toate dozele necesare pentru un tratament complet de cinci zile, arată Pfizer.