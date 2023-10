Singura sursă de venit a lui Irinel Columbeanu! A ajuns să trăiască dintr-o pensie mică

A venit o veste extrem de tristă despre Irinel Columbeanu!

Pe vremuri un om de afaceri de succes, cu o avere de multe milioane de euro, Columbeanu a ajuns acum să locuiască în azil. Iar banii abia îi ajung de pe o zi pe alta şi nu poate, pentru moment, nici să-şi plătească şederea acolo.

A recunoscut-o chiar patronul azilului.

Ion Cassian a explicat că, în fiecare lună, cazarea în azilul său de lângă Capitală, costă între 2.000 și 3.000 de lei. Irinel Columbeanu nu mai are aceşti bani. El depinde de pensie, care încă nu a venit.

Pensia ar fi singura sursă de bani a fostului milionar, iar valoarea acesteia ar fi puţin peste 2.000 de lei.

Irinel ar putea ajunge pe drumuri? Patronul azilului nu-l va ţine acolo pe gratis prea mult timp

Patronul azilului din Ghermăneşti dă deocamdată dovadă de înţelegere, pentru că se cunoaşte cu Irinel Columbeanu. Dar admite că asta nu va putea dura prea mult.

„Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune (că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni), și domnul Becali, în ultimă instanță.

Tot Gigi Becali a dat bani și pentru Zina, vreo 10.000 de euro, pentru că nici la ea nu avea cine să plătească azilul.

Acum eu sunt într-o situație ingrată, pentru că nici nu pot să dau un om afară în așa stare, nu mă lasă inima, dar nici să-l țin la infinit fără bani nu am cum.

Mi-e imposibil. Îl țin și eu gratis o lună-două”, a explicat Ion Cassian pentru jurnaliştii Click.

Starea de sănătate a lui celebrului om de afaceri: „Este pe o pojghiță de gheață acum”

Bărbatul a mai dezvăluit şi faptul că Irinel Columbeanu urmează acum un tratament. Starea lui de sănătate nu este deloc roz, lasă de înţeles Ion Cassian despre fostul afacerist.

„Este ok, comunică, nu are probleme mintale. Urmează un tratament și trebuie monitorizat. Nu are voie să consume alcool, să fumeze.

Dumnealui este pe o pojghiță de gheață acum, din punct de vedere al stării de sănătate”, a mai spus patronul azilului.

Episoade teribile de pierdere de memorie

Reamintim că Irinel Columbeanu ar fi ajuns la azil după câteva episoade care i-au speriat pe prietenii omului de afaceri. El ajunsese să sufere de pierderi de memorie. Se pare că uita chiar și cine este sau cum să se întoarcă acasă.

„Au fost câteva episoade în care și-a pierdut memoria. A fost la supermarket sau la doctor și nu a știut să mai ajungă acasă. Mai mult, nici nu mai știa cine este.

Prietenii l-au sfătuit să se ducă la un azil, pentru a fi supravegheat non stop”, a precizat o sursă apropiată de Irinel Columbeanu pentru Cancan.