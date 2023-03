Florin Călinescu a venit cu o veste proastă pentru toți cei care îl îndrăgesc și sperau să-l vadă, cât de curând, pe micile ecrane. Celebrul actor nu vrea să mai audă, momentan, de vreo emisiune la tv. El a decis să renunțe la televiziune și să-și concentreze toată atenția spre cu totul alte proiecte.

Vedeta a anunțat că nu își mai dorește să mai aibă vreo emisiune la TV, că renunță la televiziune, la postura de prezentator. Tot el a dezvăluit cu ce se ocupă acum.

Florin Călinescu și-a dat demisia de la PRO TV în vara anului 2021. După ce a renunțat la rolul de jurat de la „Românii au talent”, prezentatorul a semnat un nou contract cu Prima TV, unde a avut propriul show.

În ciuda reputației sale, emisiunea a fost după câteva luni scoasă de pe post. Motivul pentru care proiectul a fost scos din grila de programare mai repede decât s-ar fi așteptat a avut legătură cu audiențele care nu au fost conform așteptărilor.

Florin Călinescu și proiectele pe care le are în derulare

În acest context, Călinescu a decis să pună capăt carierei sale în televiziune. Acum, el e activ în mediul online, creează conținut pentru YouTube, TikTok și alte platforme de socializare. Pe YouTube, Florin Călinescu are deja mai multe materiale din seria „OnliFanz” filmate în București.

„Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat … Asta este o nebunie, dacă vrei. Așa am început și la PRO TV cu „Ora 7, bună dimineață”. Atunci PRO TV era o stație pentru toată lumea, în care a avansat multă lume din ziua de astăzi din toate domeniile, nu numai artistice, ci și sunet, lumini, decoruri.

Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune. Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră”, a explicat Florin Călinescu, care își acordă libertate în acest proiect de pe YouTube.

A avut toată libertatea din lume

Întrebat de cei de la Click la ce vă referă când spune că e „o nebunie”, Călinescu a replicat: „Pentru că stau de vorbă cu oamenii pe care nu îi bagă nimeni în seama. Stăm de vorbă pe Calea Victoriei 91-93”.

El a explicat și cum i-a venit ideea acestui format.

„Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat…

Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, a relatat Călinescu.

Cât despre revenirea în televiziune, Călinescu a fost extrem de categoric.

„Nu cred că o să mă mai vezi curând, decât că invitat sau că actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc.”, a punctat el, conform sursei citate.