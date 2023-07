Cutremur în fotbalul din România! Un tânăr sportiv cere acum ajutorul semenilor săi pentru a putea depăşi o încercare teribilă: diagnosticul de cancer.

Un fotbalist în plină ascensiune se luptă cu cancerul. Are nevoie de ajutorul românilor pentru a trece peste această grea încercare

Este vorba despre tânărul fotbalist piteştean Denis Dobra. El a început să se simtă rău în luna decembrie a anului trecut. O simplă răceală care nu mai trecea l-a făcut să ajungă la medic, iar diagnosticul primit de la medici, după mai multe analize, a fost unul necruţător: cancer, mai exact Limfom Hodgkin, scleroză nodulară stadiul 2.

Din păcate, el nu mai poate face acum faţă tuturor cheltuielilor implicate de acest tratament, aşa că cere ajutorul celor cu o inimă mare. „Am crezut că nu voi ajunge să apelez la nimeni”, spune fotbalistul, care recunoaşte însă că problemele financiare au ajuns să îl copleşească în acest moment.

„Totul a inceput in luna decembrie, cand o simpla raceala nu mai trecea… Primul diagnostic a fost infectie respiratorie. Dupa nenumarate antibiotice care nu-si faceau efectul, am ajuns sa nu mai pot respira. In luna februarie m-am operat de urgenta la spitalul Marius Nasta din Bucuresti.

Verdictul a fost unul dur… cancer. Limfom Hodgkin, scleroza nodulara stadiul 2.

Nu-mi dadeau sanse la viata. Pe trahee mi-au gasit o tumoare care ma impiedica sa respir…>90% blocata.

M-au operat de urgenta si mi-au montat un aparat prin care pot sa respir. A urmat o perioada grea de recuperare si radio terapie combinata cu chimio terapie. Inca lupt sa ma vindec. Am crezut ca nu voi ajunge sa apelez la nimeni dar din pacate, problemele financiare m-au coplesit.

Am nevoie de ajutor sa pot merge mai departe…pt cei care vor sa ma ajute : https://revolut.me/denisdobra95 Iban: LT623250099788072863 / ES4921009728970200109101”, a scris Denis Dobra pe pagina sa de socializare.

Adrian Dulcea: Când crezi ca viaţa a fost nedreaptă cu tine, încearcă să ajuți pe cineva căruia chiar așa i se întâmplă

Un mesaj de încurajare a venit şi din partea fostului fotbalist şi actual antrenor Adrian Dulcea, cel care a fost promovat la finalul lunii mai drept selecționer al României U18.

„Când crezi ca viata a fost nedreaptă cu tine, așează-te, reflectează și încearcă sa ajuți pe cineva căruia chiar așa i se întâmplă!

Fii puternic Denis Dobra, așa cum te cunosc! Un ajutor material sau măcar un share poate fii motorul de care are nevoie!”, a scris antrenorul pe Facebook.