Octavian Riu, dureri insuportabile care l-au făcut să ajungă de urgenţă la medic. Ce i s-a întâmplat: Am simțit că fuge pământul de sub picioare

Este vorba despre „cântăreţul dentist” Octavian Riu, care a avut probleme mari de sănătate, ce l-au făcut să ajungă de urgenţă la spital. Acum mai bine de o lună, artistul a avut o serie de dureri abdominale severe care nu-l lăsau să doarmă noaptea.

Cu două luni înainte de acest moment, el îşi făcuse o ecografie abdominală de rutină, însă nu au fost motive de îngrijorare atunci. În momentul în care a ajuns însă să urineze sânge, Octavian Riu s-a speriat şi a mers imediat la medic, a doua zi, unde i s-au recoltat probe de sânge şi i-a fost făcut un CT abdominal.

„M-au ținut durerile astea așa, intermitent, câteva ore pe zi. Într-o seară, eram la București, iar a doua zi aveam sesiune la studioul muzical. Nici nu știu cum s-o dau să nu sune aiurea… Ce să vezi?

M-am dus la baie și pentru prima dată în viața mea am urinat sânge. Am simțit că fuge pământul de sub picioare. Nu am dormit deloc în noaptea aia de îngrijorat ce eram. (…)

Medicul tot evita să îmi dea un răspuns, iar eu știam că pe CT vezi instant dacă e ceva în neregulă. În fine, am așteptat până a doua zi rezultatul, căci nu au vrut pentru nimic în lume să îmi spună ce se vede pe acel CT”, a povestit cântăreţul.

Octavian Riu, suspect de cancer! Un prieten oncolog i-a dat vestea teribilă: Cam așa se vede cancerul la ficat

El a mărturisit că a trecut prin aceeaşi spaimă ca şi Jador, temându-se că ar putea avea cancer. Problemele erau de la o mică piatră la rinichi, însă investigaţiile au indicat şi un alt diagnostic, privind ficatul, care ar fi putut fi mult mai grav.

„În acea seară, am rămas în București, pentru că a doua zi trebuia să plec cu soția și fetițele la Disney, în Paris. Pe la ora 11:00 primesc un e-mail cu rezultatele CT-ului.

Aveam o pietricică la rinichi, ceea ce nu reprezenta o problemă, dar totodată am văzut că am o altă problemă la ficat. Diagnostic prezumtiv: formațiune tumorală hepatică, dimensiuni 4-5 centimetri în faza tardivă”, a spus Octavian Riu.

El a vorbit cu un prieten oncolog care i-a confirmat că acolo se vede o tumoră.

„Mi-a zis că în general cam așa se vede cancerul la ficat, dar că mă sfătuiește să am răbdare până când mă întorc din Paris, să fac un RMN”, a povestit artistul.

Care a fost diagnosticul final, după RMN? „Mă resemnasem cumva că nu o să îmi văd copiii la casele lor”

Din fericire, totul s-a încheiat cu bine. După ce a revenit din Franţa, Octavian Riu a mers să îşi facă un RMN, iar rezultatul a fost tumoră benignă.

„Pe mine deja m-au descurajat ce au zis medicii. Le-am zis colegilor că mai vreau doar să am un concert și să vină mii de oameni. Mă resemnasem cumva că nu o să îmi văd copiii la casele lor.

Apoi, acolo la studio am primit rezultatul de la RMN. Nu aveam curajul să îl deschid. Se vedea aceeași piatră la rinichi… Dar nu mai era în rinichi, ci coborâse. La final, diagnosticul era hemagiom hepatic.

Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă atunci, căci hemangiomul hepatic e, într-adevăr, o tumoră, dar benignă. Deci nu era cancer. Am eliminat apoi acea piatră la rinichi.

Acum mă bucur că am reușit să depășesc acest episod complicat. Toată povestea asta m-a făcut să îmi prețuiesc mai mult viața. Acum înțeleg vechea zicală: Azi ești, mâine nu mai ești”, a mai povestit artistul.