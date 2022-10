Cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu a înregistrat o piesă în memoria regretatului artist Petrică Mîțu Stoian.

Piesa numită „Petre al nostru nu mai cântă” amintește de momentele pe care cei doi prieteni le-au trăit împreună pe scenă. Recent, Constantin Enceanu a filmat și videoclipul piesei.

Constantin Enceanu, piesă dedicată lui Petrică Mîțu Stoian

„Trebuie să ai o anumită stare să poți să creezi, pentru că atât melodia, cât și textul, sunt creații proprii. Am momente în care toate amintirile cu el îmi trec prin cap. Visez cu ochii deschiși la ce am făcut noi în decursul anilor acestora de colaborare, că sunt vreo 15-20 de ani.

Mă gândeam la lucrurile frumoase pe care am reușit să le facem noi. M-am legat de satul lui natal, de faptul că zicea că tot timpul ajunge la Izverna cu drag, zicea de Cerna, de munți…mereu se lăuda cu dansurile de la munte.

Ușor, ușor, am încercat să-mi fac un filmuleț în cap și am putut să pun în versuri ceea ce eu simțeam că ar trebui să conțină cântecul respectiv. Piesa mi-a luat cam vreo lună de zile. Ritornela este luată dintr-un cântec al lui Petre, „Verde-i frunza, verde-i iarba”. A fost ideea maestrului Nicolae Botgros, cu care am și înregistrat piesa”, a spus Constantin Enceanu, potrivit wowbiz.ro

Momente paranormale la filmările videoclipului

Constantin Enceanu a filmat videoclipul într-o singură zi, în satul natal al lui Petrică Mîțu Stoian. În timpul filmărilor, Constantin Enceanu a dezvăluit că s-au întâmplat lucruri paranormale.

„Eu am gândit și clipul, absolut tot. Am zis că merg la Izverna și filmez prima strofă exact cum intru în sat. Am filmat munții, am filmat Podul lui Dumnezeu. Am vrut să filmez ultima strofă la mormânt, să spun că îmi pare atât de rău pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Petre, însă n-am cântat eu, ci am vrut să transmit doar prin gesturi ce gândeam eu.

Am avut și o întâmplare stranie. Am filmat la morile de apă, la intrare în Izverna, de trei ori. De fiecare dată, la ultima strofă, s-a auzit un vuiet al pădurii. Se forma mereu un curent și mi se făcea pielea de găină! Cred că e o legătură cu lumea de dincolo, altfel nu-mi explic! De ce neapărat la a patra strofă?”, a mărturisit Constantin Enceanu.