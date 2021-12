Avertisment dur pentru România! Riscăm să pierdem bani din PNRR. Este strigător la cer

Invitat într-o emisiunea la DC News TV, președintele PMP, Cristian Diaconescu, a anunțat că va face o comisie de evaluare paralelă privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României.

„Vom face și voi anunța joi o comisie de evaluare paralelă privind PNRR. Cu miniștrii noștri și cu cei care au specializări.”, a declarat președintele PMP, Cristian Diaconescu.

Acesta a precizat că lucrurile nu vor fi văzute din perspectiva opoziției, ci din perspectiva unor tehnicieni, subliniind că se va vorbi despre ”cum vedem noi situația, cum vedem noi organizarea instituțională, cum vedem parcursul în continuare.”

Cristian Diaconescu trage un semnal de alarmă și spune că există semnale care indică faptul că România pierde bani, precizând, totodată, că ”Polonia nu are PNRR și are tracțiune politică în Uniunea Europeană mult mai serioasă decât România. Nu are PNRR din cauza unor chestiuni interne legate de justiție, deciziile Curții Constituționale”.

„Poate nu neaparat în ceea ce privește digitalizarea sau echilibrul de mediu, dar iată că pot apărea astfel de subiecte și pierdem miliarde. Nu ne putem permite așa ceva. Este strigător la cer!”, a adăugat Cristian Diaconescu.

PMP va fi atent la implementarea PNRR

PMP anunța, la finalul lunii noiembrie, că va înființa o comisie de monitorizare a implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Partidul anunța că această comisie va funcționa ”ca un organism de control a modului în care sunt cheltuiți banii europeni.”

„Din această comisie fac parte, președintele PMP, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și al Justiției; Eugen Tomac, europarlamentar; Lucia Varga, fost ministru al Mediului; Cristian Petrescu, fost ministru al Turismului; Ion Ariton, fost ministru al Economiei; Petru Movilă, fost deputat în Parlamentul României; Gheorghe Ialomițianu, fost ministru al Finanțelor, Dorel Constantin Onaca, fost președinte al Comisiei Economice și Industrie a Senatului României și Mihaela Natea, profesor universitar.”, se arată pe pagina oficială de Facebook a partidului.

Tot atunci, liderul PMP, Cristian Diaconescu, declara că ”Programul Național de Redresare și Reziliență este de fapt, programul de guvernare al noului Cabinet. PMP va sta, permanent, cu ochii pe cheltuirea banului public, național și european și va sesiza problemele care ar putea să apară în ceea ce privește folosirea fondurilor europene. Avem o șansă istorică de redresare economică și nu ne permitem să ratăm țintele impuse de PNRR”.