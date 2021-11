Europarlamentarul Siegfried Mureşan, raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, a anunțat public că România va primi, până la data de 31 decembrie 2021, prefinanţarea de 3,8 miliarde de euro. Această sumă reprezintă 13% din valoarea PNRR, în valoare de 29,2 miliarde de euro. Informația a fost transmisă miercuri la Strasbourg.

„Deci ţări care au probleme cu aprobarea planului, în special Polonia şi Ungaria, care riscă să aibă planurile aprobate după 31 decembrie, nu vor primi prefinanţare deloc. Vor primi doar bani ulterior, dar nu prefinanţare. Deci noi vom primi în aceste săptămâni prefinanţare de 13%, după care din şase în şase luni de zile trebuie să prezentăm CE investiţiile efectuate şi reformele implementate. Există nişte obiective şi ţinte foarte concrete, agreate de guvernul României şi CE pe care trebuie să le îndeplinim la fiecare şase luni”, a explicat Siegfried Mureşan.

„Cu cât încercăm să-l modificăm, cu atât riscăm să nu putem absorbi banii”

Acesta a avertizat partidele politice din țară că PNRR nu poate fi modificat, așa cum anunțase anterior Partidul Social Democrat. Siegfried Mureșan a avertizat că „orice încercare de renegociere a PNRR-ului riscă să ne ducă în situaţia în care pierdem mai mult decât câştigăm.”

„Cu cât încercăm să-l modificăm mai mult, cu atât riscăm să nu putem absorbi banii, cu atât mai mult cu cât ne aflăm sub această presiune foarte mare, consider eu, a timpului, doi ani de zile din momentul de faţă. Acum CE nu va accepta o renegociere fiindcă nu există motive obiective, o va accepta doar după implementare, peste un an de zile. Dar peste un an ne mai rămâne doar un an până la 31 decembrie 2023 când lucrările trebuie să fie începute.

Deci eu aş fi foarte reţinut peste un an să încerc să modific ceva, să negociez luni de zile cu Comisia, să aştept o aprobare a Comisiei, să aştept o aprobare de o lună a Consiliului şi să-mi rămână după aceea doar şase luni de zile şi să fiu sub presiunea timpului pentru a începe acele noi investiţii”, a spus acesta.

Când vor începe investițiile României

Siegfried Mureşan a afirmat că investiţiile țării vor trebui să înceapă până la sfârșitul lui 2023. Acesta a explicat în ce stadiu se află PNRR în momentul actual. În prezent, se elaborează documentele pentru prefinanțarea țării.

„Legislaţia europeană prevede ca orice investiţie finanţată din PNRR să înceapă înainte de 31 decembrie 2023 şi să fie finalizată înainte de 31 decembrie 2026. La acea dată valabilitatea regulamentului privind această facilitate expiră, deci legea europeană expiră, după 31 decembrie 2026 Comisia Europeană nici dacă ar dori să ne mai deconteze lucrări nu o va putea face, fiindcă nu are bază legală.

Comisia Europeană a propus iniţial o prefinanţare de 10%, agreată de şefii de stat şi de guvern, noi în PE am propus creşterea prefinanţării. A fost unul dintre principalele lucruri pentru care eu am luptat în cadrul negocierilor din următorul motiv: când am avut aceste negocieri privind înfiinţarea facilităţii, la finalul anului 2020, devenise clar că această pandemie nu va dispărea imediat şi că în anul 2021 efectele pandemiei asupra economiei se vor simţi încă.

Şi atunci am solicitat o creştere a prefinanţării, tocmai pentru a putea injecta mai rapid mai mulţi bani în economie, a susţine economia şi a încuraja procesul de creare de locuri de muncă. Am reuşit să negociem o creştere a prefinanţării la 13%.

Planul României are o valoare între 29 şi 30 de miliarde de euro, ca atare i se cuvine o prefinanţare de 3,8 miliarde de euro. Mă aştept ca această prefinanţare să fie transferată României în foarte puţine săptămâni, deoarece România îndeplineşte deja toate condiţiile formale, mai ales prin aprobarea planului de către Comisie şi Consiliu, pentru a beneficia de această prefinanţare”, a declarat europarlamentarul pentru Agerpres.ro.