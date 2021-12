Romania primește astăzi primii bani din PNRR. Este vorba de 1,8 mld euro, care reprezintă prima tranșă de prefinantare, după ce Florin Cîțu a semnat în calitate de ministru interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, acordul de finanțare dintre România și Comisia Europeana pentru PNRR.

Acești 1,8 miliarde de dolari sunt de fapt avansul de 13% din suma totală a granturilor, care urmează să fie accesate până în 2026. Acordul de finanțare dintre țara noastră și Comisia Europeană a fost semnat de Florin Cîțu în data de 25 noiembrie, înainte de a părăsi Palatul Victoria. În primăvară, acesta a mers la Bruxelles pentru a negocia PNRR, cu Ursula von der Leyen. Ulterior, șefa Comisiei Europene a venit în România, în septembrie, pentru a semna acordul pentru PNRR.

Florin Cîțu a fost interimar la Ministerul Fondurilor și Investițiilor Europene după ce a plecat USR de la guvernare.

Când vine a doua tranșă de bani

În ceea ce privește a doua tranșă a prefinanțării, aceasta se ridică la aproximativ 1,94 miliarde euro și urmează să ajungă la Ministerul de Finanțe în luna decembrie. Acordul pentru această a doua tranșă a fost semnat de noul ministru de finanțe Adrian Câciu, o zi mai târziu față de primul, mai exact pe 26 noiembrie, după cum arată un comunicat al ministerului.

Banii din PNRR vor veni în luna decembrie, a anunţat în urmă cu câteva zile, Dan Vîlceanu, noul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Suma totală pe care țara noastră urmează să o primească

Suma totală pe care țara noastră urmează să o primească prin PNRR este de 29,2 miliarde de euro și este formată din 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

„Mai avem de adoptat Ordonaţa de Urgenţă privind fluxurile financiare, iar în ceea ce priveşte partea de granturi am aprobat deja un memorandum. Mai avem de adoptat un memorandum pe partea de împrumuturi, dar nu am emoţii că nu vor intra aceşti bani. Singura problemă aşa cum am spus şi în cadrul audierilor este că trebuie decis modul în care cheltuielile din acest avans sunt înregistrate în contabilitate”, a precizat, atunci, Vîlceanu.