A fost un șoc pentru Oana Lis

Noi probleme pentru Oana Lis, care a fost nevoită să cheme ambulanța. Vedeta a mărturisit că a avut, de fapt, COVID-19, despre care credea că nici nu mai există. Marea sa îngrijorare a fost însă în privința soțului ei, Viorel Lis, care la 79 de ani are mari probleme de sănătate.

Din fericire pentru ei, se pare că acum totul este sub control și Oana și Viorel Lis se simt bine.

„Da, am avut Covid, am fost la o petrecere și l-am luat, dar nu am știut. Am înțeles că acum se localizează în gât și eu sunt o persoană alergică și am crezut că am făcut o alergie, eram foarte iritată în gât și am chemat salvarea pentru că mă simțeam rău și nu puteam funcționa.

La salvare au făcut un test Covid și mi-au zis că am Covid. Am început să înjur, nu mi-a venit să cred, adică chiar credeam că nu mai e, că s-a estompat, că nu o să mai iau niciodată! A fost un șoc pentru mine! Apoi am fost și la Balș, la spital, ca să îmi dea tratament specific, antiviral, că nu îmi trecea cu tratamentele obișnuite! A trecut ușor-ușor dar trei zile mi-a fost foarte, foarte rău!”, a spus Oana Lis pentru Click!.

Marea teamă a fost pentru Viorel Lis

Ea spune că au stat în camere separate și din fericire Viorel Lis nu a luat boala, mai ales că și-au luat și alte măsuri de precauție.

„Cea mai mare teamă a fost pentru Viorel și voiam să îmi treacă cât mai repede ca să nu ia Viorel. A stat în camera lui. Am dormit ca regele și regina, fiecare în camera lui. Din fericire văd că nu a luat! M-am ferit cât am putut eu, cu mască, cu dezinfectant, dar a avut noroc de data asta.

La mine este a doua oară când fac Covid și chiar mi se pare că a fost mai nasol decât data trecută probabil pentru că nici nu mă așteptăm dar am trecut prin el, am luat tratament. Oamenii trebuie să fie atenți, dacă ai simptome trebuie să te testezi și să vezi exact ce e, dacă e gripă, dacă e Covid, dacă e răceală, pentru că tratamentul e diferit! Chiar nu mă așteptăm, îți spun sincer!”, a mai spus Oana Lis.