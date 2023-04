Situație absolut penibilă pentru artiști

Nicu Alifantis, unul dintre beneficiarii acestei indemnizații din partea statului, a primit lunar, începând din aprilie 2020 și până la jumătatea anului 2021, când programul guvernamental a fost suspendat, suma de 4.072 de lei, aceasta fiind impozitată. În total, Nicu Alifantis a plătit 13.574 de lei impozit la stat.

Cu toate acestea, artistul primit recent o notificare că ajutorul de la stat i-a fost acordat „în mod necuvenit”. Acesta este acum obligat să returneze cei 4.072 de lei primiți în luna aprilie 2020, cu toate că acești bani au fost deja impozitați.

„Este o situație absolut penibilă, mi se pare foarte ciudat, mi se pare că au ceva cu noi, pare că îi cam deranjăm. S-au acordat niște indemnizații pe perioada pandemiei, am aplicat pentru că mă încadram conform cerințelor OUG-urilor care erau emise atunci pentru aceasta indemnizație, am primit răspuns afirmativ și am primit și banii, 4.072 de lei lunar. Și asta din aprilie 2020 până pe la mijlocul anului 2021 când s-a stopat.

În iunie 2021, pentru banii încasați în perioada aprilie-decembrie 2020 am primit o impunere prin care am fost obligat să plătesc impozit la acești bani încasați pe această perioadă. Acum câteva zile, pe 4 aprilie, am primit 7 notificări prin care sunt obligat să dau înapoi 4.072 lei, deci suma brută pe care am încasat-o de la stat. La acești 4.072 încasați în 2020, am plătit 13.574 de lei impozit”, a explicat Nicu Alifantis într-o intervenție la România TV.

Fiscul i-a trimis deja notificări pentru returnarea banilor

În acest context, artistul a postat pe Facebook notificările primite de la Fisc referitoare la obligația de returnare a banilor încasați „necuvenit”.

„Ca un bun creștin, îmi fac o cruce cât pot de mare și tot așa de 7 ori, că atâtea plicuri am primit. Pe scurt, în 2020, Statu’ a plătit niște indemnizații ălora cu meserii liberale, din care, cu onor fac și eu parte, că cică din cauza lui Covi nu ne-am putut desfășura activitatea.

Ete că acu’ s-au gândit ei că ar fi bine să ni le ia înapoi că cică sumele lunare au fost plătite necuvenit (?!) Tare, nu-i așa? Doamne, în ce țară trăim! Ce bătaie de joc!”, a scris artistul într-o postare pe Facebook.