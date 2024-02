Nicu Covaci este grav bolnav! Solistul trupei Phoenix abia mai poate sta în picioare.

Fiecare ieșire din casă este o provocare majoră, simțindu-se precum atunci când ești foarte beat și nu ai echilibru. Acesta a consultat numeroși medici, însă până în prezent nu a primit un diagnostic clar.

Artistul, care se află în prezent în Spania, se confruntă cu o boală extrem de dificilă. Pentru cineva care, până nu demult, era foarte activ, viața a devenit extrem de grea, spune el.

Liderul trupei Phoenix recunoaște că în acest moment, cea mai mare problemă este incapacitatea de a face ceea ce iubește cel mai mult: să cânte și să picteze.

De asemenea, îi lipsește prezența prietenilor săi, fiindu-i imposibil să-i viziteze. Artistul este recunoscător că unii dintre ei își fac drum până în Spania să-l viziteze.

Nicu Covaci s-a stabilit în Spania acum 35 de ani. La un moment dat, a spus cum a luat această decizie.

„Din 1977, când am scos formația din țară, închisă în boxele „Marshall’, am continuat să compun, să cânt și să mă lupt împotriva răului! După vreo 10 ani, deci în 1988, am descoperit frumusețile Spaniei și m-am stabilit aici, unde sunt și acum, deci pe deal, în pădure și cu Mediterana sub nas.

Așadar, aici locuiesc de atâta timp și vin în țară doar să cânt și să întăresc șira spinării românilor”, a povestit artistul.