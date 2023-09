Cu ce se ocupă Florin Călinescu de când a plecat din București? La 67 de ani, a ales să renunțe la agitația și aglomerație din Capitală pentru o viață liniștită în comuna Babana, județul Argeș.

Acolo are o mică fermă, în casa părintească. A strâns acolo 83 de gâini, cinci porci, 42 de bibilici, nouă gâşte. Are și patru câini care îi protejează gospodăria.

Se îngrijește singur. El grădinărește, el are grijă de animale și el gătește. Adesea, postează pe contul lui de Facebook fotografii cu recolta sa de legume. Cultivă roșii, vinete, cartofi și alte vegetale.

Florin Călinescu are două terenuri în Argeș, potrivit declarației de avere completate în 2020, atunci când candidase pentru Parlament. Terenurile se află în comuna Babana, județul Argeș, iar unul este de 3.600 metri pătrați și unul de aproape 9.000 metri pătrați.

Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus el.

În cadrul acelui interviu acordat pentru Cancan, vedeta a fost întrebată dacă a primit oferte de a se reîntoarce pe micile ecrane.

„Da”, a primit oferte, însă le-a refuzat pe toate pentru că el chiar nu își mai dorește să apară la TV. Există posibilitatea să își facă propria televiziune. Un lucru este cert, însă, vedeta își dorește să moară în direct.

„Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e, iar dacă eu am spus că nu mă interesează nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc. Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții.

E posibil să mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume. Când voi simți că se apropie sfârșitul, o să fac un show în care să mor în direct”, a explicat el.