Doliu în România! Aurel Mitran s-a stins din viață

Lumea vedetelor din România este în doliu, după ce s-a aflat că Aurel Mitran, fost impresar a multor trupe și artiști de success din țara noastră, s-a stins din viață. Joi, 12 ianuarie 2023, la ora 12:00, trupul său neînsuflețit va fi expus la Teatrul Excelsior, a anunțat Paul Prisada pe rețelele sociale.

Aurel Mitran le-a fost alături lui Nicu Alifantis și lui Alexandru Andrieș, a impresariat marile trupe rock ale anilor ’80, a fost primul care a adus pe scenele noastre mari artiști din sfera world music, precum Al Di Meola, Cesaria Evora, Lhasa de Sela, Bobby Mc Ferrin.

Acesta a lucrat la Teatrul Tănase, Teatrul Mic, Teatrul de Comedie și la Teatrul Ion Creangă. La 20 de ani, Aurel Mitran a încercat să se angajeze într-un teatru. Dăduse examen la Critică de Teatru şi Film, unde a picat primul sub linie, apoi a plecat în armată, timp de un an şi patru luni, unde l-a cunoscut personal pe Nicu Alifantis, cu care a legat o prietenie care a durat o viață întreagă.

„Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viață Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în paza Sa. Mulțumesc pentru tot, Aurel!”, a scris, joi, Nicu Alifantis pe contul lui de Facebook.

Decesul lui Aurel Mitran a lăsat un gol imens în lumea artișitilor din România

Nume mari din România și-au exprimat regretele cu privire la moartea celebrului impresar. Printre aceste nume mari se numără Alina Manole, Milcof Florentin și Paul Prisada.

„Nu avem nicio poză împreună. N-a vrut. ”Domnișoara Alina Manole, nu vreau să vă stric imaginea.” Of, domnule Mitran! Aurel Mitran îmi va însoți, dintr-o cameră a inimii, fiecare prim pas pe o scenă. Pentru că despre scenă a fost fiecare discuție din ultimii 14 ani.

Am avut onoarea de a-l întâlni chiar la începutul vieții mele de producător, când mi-a spus ce fac bine fix în acele detalii la care țin când vine vorba de un spectacol și mi-a spus și ce nu ar trebui să fac deloc. Din colaborările noastre directe (lansarea de două zile a albumului „Fericirea de Luni” și un spectacol aniversar al Lunii Pătrate la Teatrul Excelsior, evenimentul Duete de la Cinema Patria), din toate întâlnirile de la evenimentele create de domnia sa și din toate discuțiile de cafea, am avut atât de multe lucuri de învățat și am atâtea de ținut minte…

”Ce mai faceți, domnișoara Alina Manole, voce și guitară? Am sunat să vă spun un banc.” – așa începeau conversațiile telefonice de câte minim oră, cu râsete multe și sfaturi strecurate printre povești. Îi voi rosti numele întotdeauna cu respect și bucuria de a-l fi întâlnit și îmi va fi dor. Dor”, a scris, joi, Alina Manole pe contul ei de Facebook.

„Acuma eu ce să mai zic. Am zis mai devreme că nu pot să cred, dar ce contează ce pot și ce cred eu. Cuvântul cel mai clar care îmi vine în minte despre Aurel Mitran este acela de domn. Era un domn. Era cu ștaif, era plin de calități.

Dar tot nu-mi vine să cred că scriu despre el la trecut. Regretul și despărțirea fără speranța revederii cred că ne apasă pe noi cei care rămânem, cât vom mai rămâne. Pentru ei, cei care trec dincolo, indiferent ce e acel dincolo, cred, sper, că e că le e mai bine. Dumnezeu să-l odihnească pe Aurel Mitran”, a scris, joi, Milcof Florentin pe contul lui de Facebook.

„Din păcate… Aurel Mitran ne-a părăsit! Dumnezeu să te Odihnească în Pacea lui Veșnică, prietene! Joi la ora 12 va fi expus la Teatrul Excelsior! R.I.P.!”, a scris, miercuri, Paul Prisada pe contul lui de Facebook.