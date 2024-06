Simona Halep se confruntă în continuare cu probleme medicale. Marea campioană a României a efectuat mai multe teste în speranța de a determina momentul exact al recuperării după accidentarea la genunchi.

Participarea la turneul din Iași este incertă, iar același lucru este valabil și pentru turneul de la Wimbledon.

Ultima apariție a Simonei Halep pe teren a avut loc pe 15 mai, când a fost obligată să se retragă din meciul cu McCartney Kessler din cauza problemelor la genunchi.

Întrucât problemele persistă, șansele ca jucătoarea să participe la turneul de la Iași, desfășurat în perioada 21-26 iulie, sunt reduse.

„Nu cred că voi juca. Momentan nu am decis absolut nimic. Trebuie să mă recuperez în totalitate cu genunchiul și să văd ce am de făcut,” a răspuns Simona Halep.

Jucătoarea din România ar avea nevoie de o invitație specială pentru a participa la turneul de la Wimbledon. Totuși, chiar dacă ar primi un wild-card, nu este sigură că ar putea să participe la competiție, deși a câștigat-o în 2019.

De când s-a întors pe terenul de tenis în luna martie, Simona Halep a disputat doar două meciuri. Această revenire a fost posibilă în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care a redus suspendarea sa de la patru ani la nouă luni, anterior dictată de Sport Resolutions, în contextul unor acuzații de dopaj.

Simona Halep a menționat că, deși s-a antrenat intens în perioada suspendării, a avut dificultăți în a se adapta ritmului meciului, simțind că a lipsit prea mult timp de pe teren.

„Mă așteptam să fie greu, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte.

Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez. Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin”, a spus marea campioană a României.