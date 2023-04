Cosmin Olăroiu riscă să se retragă din fotbal din cauza problemelor de sănătate

La scurt timp după ce Al Sharjah a câștigat Cupa Preşedintelui în Emiratele Arabe Unite, Cosmin Olăroiu și-a anunțat fanii că are probleme de sănătate și riscă să se retragă din fotbal.

„Trebuie să văd dacă pot continua sau nu. Trebuie să fac niște controale. Am anumite probleme la coapsă și nu pot merge bine. Nu-mi pot face munca așa cum vreau”, a explicat antrenorul de fotbal.

În ciuda acestui fapt, vedeta este extrem de fericită pentru reușita echipei sale pe care o antrenează de un an și jumătate. Potrivit spuselor sale, la baza performanţelor sale sportive stă dezvoltarea personală, la care lucrează zilnic.

„Nu știu câte trofee au acum. Pentru mine, e important că jucătorii mei, cu care am început să lucrez acum 18 luni, au arătat că au personalitate, că pot face multe și că au crescut. Cred că mai avem multe de îmbunătățit și cred putem fi și mai buni decât astăzi, decât în acest sezon. E important că i-am făcut fericiți pe fani. Trebuie să muncim și să ne antrenăm pentru astfel de momente. E cel mai important să câștigi un trofeu și să-i bucuri pe fani.

Percepţia mea despre viaţă, sport şi fotbal s-a schimbat în Coreea de Sud. Dacă până atunci pentru mine fotbalul era o pasiune, care îmi permitea să fac anumite lucruri, să mă distrez, când am văzut disciplina şi educaţia de acolo, m-a făcut să văd altfel lucrurile. Când am fost la primul antrenament am avut impresia că atunci m-am apucat de fotbal, pentru că nu înţelegeam ce fac. Ei făceau tot felul de exerciţii psiho-cinetice, pe culori, exerciţii de coordonare pe care nu le făcusem niciodată”, a povestit Cosmin Olăroiu în cadrul podcastului lui Damian Drăghici de pe canalul de Youtube „Damian Drăghici”.

Cosmin Olăroiu practică jiu-jitsu brazilian

În cadrul acelui podcast, antrenorul de fotbal a spus că practică de ceva timp jiu-jitsu brazilian, un sport care l-a fascinat complet pentru că „în fotbal nu există atâta strategie câtă există în sportul ăsta”.

„Acum fac şi un alt sport, pe care îl recomand tuturor. Eu sunt fascinat, îmi doresc atât de mult să ajung la antrenament, de fiecare dată, pentru că descoperi acolo nişte lucruri despre care credeai că nici nu pot exista. Fac Bazilian Jiu-Jitsu, e şah absolut. În fotbal nu există atâta strategie câtă există în sportul ăsta.

Trebuie să ai tehnică, să ştii să treci dintr-un procedeu într-altul, să ai tranziţii. Trebuie să gândeşti în permanenţă, tu în permanenţă trebuie să ştii ce urmează. Eu când ajung acasă încep să mă gândesc: din procedeul ăsta trebuie să trec în ăsta, ce am făcut, cum am făcut. Nu credeam că există un sport atât de profund, de analitic”, a explicat vedeta.