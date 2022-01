Cosmin Olăroiu a dat lovitura! Renumitul antrenor a ridicat un bloc de lux

După ce a câştigat zeci de milioane de euro în străinătate, în zona Golfului sau în China, Cosmin Olăroiu a direcţionat o parte din bani spre România. O firmă deţinută de antrenor a finalizat un proiect în Bucureşti, aproape de noul stadion de la Arcul de Triumf, iar preţul unui apartament ajunge la 2,2 milioane de euro, potrivit informațiilor transmise de wowbiz.ro

Blocul de locuințe de lux se află la adresa Kiseleff 16, unde este și una din cele mai spectaculoase vile din București, deținută de omul de afaceri Stelian Gheorghe. Apartamentele au fost scoase la vânzare pentru 1,7 milioane euro, cu 3 camere. Prețul poate ajunge și la 2,2 milioane euro, în cazul apartamentelor cu 4 camere, plus TVA.

Cosmin Olăroiu a preluat firma cu tot cu imobil

De asemenea, vila din Kiseleff se afla în patrimoniul firmei Steda Residence. Apoi, în iunie 2018, Cosmin Olăroiu a preluat firma cu tot cu imobil. În 2020, firma a obținut autorizație pentru „modernizare, consolidare, recompartimentare și extindere”.

După ce lucrările au fost finalizate, apartamentele din blocul de lux apărut în locul vilei au fost scoase la vânzare. Amintim că Cosmin Olăroiu a investit recent alți 25 de milioane de euro într-un complex rezidențial, aflat în stațiunea Mamaia, în apropierea Hotelului Iaki deținut de Gică Hagi. Totuși, de această afacere se ocupă fiul antrenorului, Dani Olăroiu.

„Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri. Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulți în România”, a spus antrenorul, legat de proiectul din Mamaia.

În trecut, Cosmin Olăroiu a recunoscut că a primit oferte pentru investiţii tot în proiecte imobiliare în locaţii precum Dubai, însă a refuzat din mai multe motive.

„Pentru mine au existat diferite oportunităţi. Şi în momentul de faţă am fost solicitaţi să particip la un alt proiect imobiliar în Dubai. Chiar acum câteva zile. Mi s-a oferit această oportunitate, însă am refuzat, din mai multe motive. În primul rând, era un proiect început de altcineva şi cu alţi arhitecţi, cu o altă viziune în care practic nu mă regăseam. Nu mă văd făcând lucrul ăsta în altă parte. Nu ştiu de ce. Când lucrezi cu oameni… eu lucrez în străinătate şi văd daţi seama că sunt acceptat de toţi cei cu care lucrez, mi se acordă încredere, însă eu prefer să lucrez în România şi aici cred eu că e mai multă nevoie de această calitate în plus.

Şi tot ce am încercat să fac a fost să aduc un plus. Tot timpul am preferat să investesc bani mulţi în România. Nu ştiu neapărat dacă din dorinţa de a ajuta. Implicit există şi acest lucru, însă mai mult mă regăsesc aici decât în alte părţi”, a precizat Olăroiu pentru looksport.ro