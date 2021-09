WhatsApp continuă strategia de monetizare prin shopping a produsului, cu un director de companii, pe care-l testează în prezent doar în Sao Paulo, Brazilia. Aceasta este cea mai nouă soluţie Facebook pentru a face bani de pe urma WhatsApp, fără a încălca prea mult intimitatea utilizatorilor. Este vorba despre un director de companii, unde utilizatorii să descopere magazine şi firme de unde să cumpere produse, relatează Reuters.

Potrivit reprezentanților Facebook, directorul de companii ar putea deveni principalul instrument de comerţ din cadrul WhatsApp şi, totodată, principalul mijloc de monetizare a celei mai populare aplicaţii de chat.

Directorul de companii din WhatsApp va lista un mare număr de magazine şi firme. Utilizatorii îl vor accesa pentru a găsi un brand sau un anumit produs pe care doresc să-l achiziţioneze.

În faza actuală, vor fi găzduite mai multe mii de companii din Sao Paulo, organizate pe categorii precum produse alimentare, îmbrăcăminte sau servicii locale. După Brazilia, testul ar putea fi extins în Indonezia şi India.

Comerţul electronic este mijlocul de monetizare ales de Facebook pentru WhatsApp, ca alternativă la reclame. Compania americană, însă, nu exclude posibilitatea afişării de reclame şi în WhatsApp.

„Sunt încântat că începem să implementăm un director de afaceri local @WhatsApp. Acest lucru vă va ajuta să găsiți și să contactați companii locale, cum ar fi cafeneaua din cartier, florăria, magazinul de haine și multe altele. Începem acest lucru în São Paulo, care găzduiește milioane de întreprinderi mici. Pentru cei care nu se află în São Paulo să-l încerce, iată cum arată.”, a scris pe Twitter Will Cathcart, CEO-ul Whatsapp.

We’re kicking this off in São Paulo which is home to millions of small businesses. For those who aren’t in São Paulo to try it out, here’s what it looks like: pic.twitter.com/cMu9DwlUYw

— Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2021