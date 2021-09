În urmă cu două luni, WhatsApp a început să testeze pe Android suportul multi-device, iar recent, aplicația lansează această facilitate, în variantă beta, pe iOS, sistemul de operare ce stă la baza iPhone-urilor.

Pentru a activa acest nou serviciu, utilizatorii trebuie să urmeze niște pași foarte simpli. Utilizatorii de iPhone trebuie să intră la Settings – Linked Devices, unde vor fi invitaţi să testeze funcţia multi-device. De menționat este faptul că aceasta este opţională, fiind, deocamdată, în stadiu beta, ceea ce înseamnă că pot exista diverse bug-uri.

În momentul în care noua opțiune va fi activată, WhatsApp anunță că acesta va putea fi folosit independent pe până la 4 dispozitive. Mai exact, WhatsApp se autentifica singur de pe desktop sau alte dispozitive, fără a mai depinde de telefon.

De menționat este faptul că până în prezent, telefonul cu numărul înregistrat în WhatsApp era singura cale de verificare a identităţii. Fără telefon conectat la internet, WhatsApp nu putea fi accesat nici pe alte dispozitive.

Noile opțiuni anunțate de WhatsApp

Pe de altă parte, WhatsApp vine și cu un avertisment pentru utilizatorii săi. Mai exact, după activarea suportului multi-device, nu se va mai putea comunica cu utilizatorii care folosesc versiuni foarte vechi ale aplicaţiei.

Dacă apar astfel de probleme sau diverse bug-uri, care împiedică sau îngreunează folosirea aplicaţiei, utilizatorii pot folosi opţiunea “Leave beta”, tot de la Settings – Linked Devices, pentru a reveni la versiunea stabilă.

De menționat este faptul că Whatsapp a mai anunțat și o altă modificare pentru tablete, dar și telefoane. Este vorba despre o nouă funcție specială pe care aplicația o lanseaza pentru a le permite unora dintre utilizatori sa descopere companiile care au conturi facute in platforma pentru a discuta cu oamenii, a vinde produse, si orice mai au ele nevoie acum.

Noua modificare este una foarte importantă și a fost descoperită in plin proces de testare cu ceva timp in urma, însă de abia acum este oferita in mod public. Președintele WhatsApp oferea declarații în acest sens în urmă cu câteva zile.

Acesta declara că până în momentul de față, noul director in care pot fi cautate si gasite companiile care sunt active in platforma este disponibila exclusiv pentru Brazilia, urmand ca alte țări sa fie adaugate în următoarea perioadă.