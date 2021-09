Pele, marea legendă a fotbalului brazilian, se află în spital de şase zile. Un purtător de cuvânt de-al său a încercat să spulbere toate zvonurile şi a precizat că fostul fotbalist, în vârstă de 80 de ani, nu are probleme grave de sănătate, potrivit agenţiei Reuters.

Pele era internat la spitalul “Albert Einstein” din Sao Paolo pentru efectuarea unor analize de rutină, însă ulterior i s-ar fi diagnosticat o nouă problemă, nespecificată, a scris site-ul brazilian de ştiri Globo.

Managerul lui Pele a precizat că nu există niciun motiv de îngrijorare.

La finalul lunii august, Pele dădea asigurări că se află “într-o stare foarte bună de sănătate” şi că a fost la spital pentru “examene de rutină”, după ce s-a confruntat cu zvonuri privind faptul că ar fi leşinat.

Marea stea a Braziliei, în vârstă de 80 de ani, a explicat pe reţelele de socializare că a fost la spital pentru a efectua o serie de analize care au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19.

“Băieţi, nu am leşinat şi sunt foarte bine din punct de vedere al sănătăţii. M-am dus pentru testele de rutină, pe care nu reuşisem să le fac înainte, din cauza pandemiei. Să ştiţi că nu joc duminica viitoare!”, este mesajul postat de Pele în seara zilei de 31 august.

Guys, I didn’t faint and I’m in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don’t play next Sunday! 👍🏽

— Pelé (@Pele) August 31, 2021