Probleme de sănătate pentru Pele? Marele fotbalist brazilian, ajuns la 80 de ani, a fost internat într-un spital din Sao Paulo.

Pele neagă totuşi că ar avea vreo problemă de sănătate şi scrie, pe contul său de Twitter, că se află în unitatea medicală doar pentru teste de rutină.

“Băieţi, nu am leşinat şi sunt foarte bine din punct de vedere al sănătăţii. M-am dus pentru testele de rutină, pe care nu reuşisem să le fac înainte, din cauza pandemiei. Să ştiţi că nu joc duminica viitoare!”, este mesajul postat de Pele, marţi seara.

Guys, I didn’t faint and I’m in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don’t play next Sunday! 👍🏽

