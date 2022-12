„Atunci când avem o coaliție stabilă constituită din partidele care și-au asumat responsabilitatea guvernării, PNL, PSD și UDMR, am putut să inspirăm încredere”, afirmă Nicolae Ciucă, la începutul ultimei ședințe de guvern din acest an. El a prezentat și un bilanț al acestui an.

„În plan intern, aș dori să subliniez și să mulțumesc coaliției de guvernare. S-a putut și se poate constata că atunci când avem o coaliție stabilă, constituită din partidele care și-au asumat responsabilitatea guvernării, PNL, PSD și UDMR, practic prin această stabilitate am putut să inspirăm încrederea tuturor partenerilor sociali, de asemenea să inspirăm încredere partenerilor noștri externi care au văzut în România o oportunitate de investiții, o oportunitate care s-a concretizat în cea mai mare sumă a investițiilor străine directe”, spune Nicolae Ciucă.

Premierul a menționat că, potrivit estimărilor, România încheie anul 2022 cu o valoare de aproximativ 11 miliarde de euro din investiții străine.

Totodată, Ciucă punctează că anul 2022 a fost anul în care a fost operaționalizat Planul Național de Redresare și Reziliență.

9 miliarde de euro se află în țară

„Am reușit să operaționalizăm prima cerere de plată și am transmis-o și pe a doua. În felul acesta, în anul 2023 aproximativ 9 miliarde de euro din valoarea totală a fondurilor cuvenite prin PNRR se află în țară”, a mai spus premierul Ciucă.

De asemenea, el amintește că au fost aprobate programele operaționale din cadrul multianual financiar 2021-2027.

„Ne asigurăm că prin acordul de parteneriat, România va beneficia de cele 31,5 miliarde de euro prin acest nou cadru multianual. Este important să subliniem că anul aceasta am reușit să facem în așa fel încât creșterea ratei de absorbție să depășească 70% și să evităm dezangajarea a 3 miliarde de euro din cadrul 2014-2020. Ceea ce, de asemenea, e important să subliniem faptul că prin măsurile luate la nivel de coaliție și puse în execuție de la masa guvernului prin pachetul Sprijin pentru România au fost măsuri care au vizat atât susținerea mediului de afaceri și vom continua să asigurăm cea mai mare sumă pentru investiții și din bugetul pe 2023. Am continuat acest proiect și pentru 2023. Ca atare, vom contuinua să sprijinim economic, să nu se producă dezechilibre în ansamblul economic și să nu fim afectați de toate consecințe3le crizei econommice la nivel european și la nivel global. Tot prin Sprijin pentru România am protejat populația vulnerabilă”, a mai spus Nicolae Ciucă.