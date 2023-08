Decizia WTA de a folosi o fotografie cu Camila Giorgi în locul uneia cu Simona Halep pentru turneul WTA1000 din Canada a stârnit nemulțumire printre fanii sportivei noastre.

Cu toate că Simona Halep a câștigat ultima ediție din 2022 a turneului, iar competiția următoare se va desfășura la Montreal, WTA a ales să promoveze imaginea câștigătoarei din 2021, Camila Giorgi.

Unii fani au reacționat prompt pe platformele de socializare, exprimându-și dezamăgirea față de această alegere. Ei au subliniat faptul că Simona Halep este campioana en-titre a turneului și au criticat decizia WTA de a folosi o imagine diferită.

„Poate trebuie ca cineva să vă împrospăteze memoria și să vă arate cine este campioana en-titre a turneului. De ce sunteți atât de penibili?”

„Simona Halep a câștigat turneul anul trecut, nu Giorgi”.

De menționat că, ediția din acest an a turneului se va desfășura la Montreal, unde Camila Giorgi a câștigat ultima dată în 2021. Acest aspect ar putea explica decizia WTA privind alegerea făcută.

De asemenea, în interiorul articolului, WTA menționează performanțele ambelor jucătoare în contextul turneului din Canada.

„Anul trecut, Simona Halep a învins-o pe Beatriz Haddad Maia cu 6-3, 2-6, 6-3 pentru a câștiga turneul, în Toronto. Ultima oară când turneul a avut loc în Montreal, Camila Giorgi a câștigat cel mai mare titlu al carierei sale, după 6-3, 7-5 în finala cu Karolina Pliskova”, arată WTA.

Sportiva noastră nu va juca la ediția din acest an a turneului, fiind în continuare suspendată.

