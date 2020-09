Una dintre cele mai apreciate vedete care apar la Antena 1 este, fără îndoială, Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei trei juraţi ai emisiunii “Chefi la cuţite”.

Cunoscut drept o fire veselă şi plină de energie, Chef Scărlătescu a povestit cum i-a fost frică iniţial de debutul în televiziune, ce a avut loc în urmă cu zece ani şi de aceea nici nu a renunţat la locul de muncă pe care-l avea la acel moment. Într-un interviu acordat Viva, Cătălin Scărlătescu a mărturisit cum i-a cunoscut pe Florin Dumitrescu şi pe Sorin Bontea, actualii săi colegi din juriul “Chefi la cuţite”.

“Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table. La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show. Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă. I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire.

Atunci i-am cunoscut prima oară pe Florin și pe Sorin. Ne-am văzut întâi la mine acasă, iar ulterior ne-am întâlnit și cu producătorul nostru, geniala Mona Segall. Îmi aduc aminte că ne-am văzut undeva pe Bd. Dacia, stăteam la o terasă și eu mă tot gândeam ce mi se întâmplă… A doua zi am mers la o sedință foto și știu că toți oamenii cu care ne întâlneam ne spuneau că o să fie super tare, se uitau la noi cu multă curiozitate.

Eu nu mai înțelegeam nimic. La început, mi-a fost frică de televiziune, nu știam ce înseamnă, ce presupune, de asta în primul an nici nu am renunțat la locul de muncă pe care îl aveam, le-am făcut pe amândouă în paralel”, a povestit Cătălin Scărlătescu, potrivit viva.ro.

“Asta și apreciază oamenii la mine, faptul că sunt același”

Juratul “Chefi la cuţite” spune că, din punctul lui de vedere, celebritatea nu l-a schimbat ca persoană, iar oamenii tocmai asta apreciază la el.

“Faptul că încă mai dorm pe șezlong în Vama Veche și că mă plimb în picioarele goale prin Deltă cred că demonstrează destul de clar că sunt același Cătălin dintotdeauna. Mă gândesc uneori că asta și apreciază oamenii la mine, faptul că sunt același.

De asta cred că toată lumea, pe unde mă duc, îmi dă câte ceva de mâncare și un loc de dormit (râde). În afară de asta, am gătit mult în mijlocul oamenilor, toate festivalurile pe care le-am organizat au fost în mijlocul lor și așa au ajuns să mă cunoască”, a mai spus Chef Cătălin Scărlătescu.