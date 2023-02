Legile educaţiei naţionale se pot rezolva cu un ordin de ministru

Preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat (PSD), Vasile Dîncu, a anunțat, luni, că legile educaţiei naţionale nu sunt legate de un termen prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și se pot rezolva cu un ordin de ministru, însă Guvernul României va trebui să înceapă să cheltuiască banii. Potrivit spuselor sale, era nevoie doar de un comitet interministerial, condus de premierul României pe legile educaţiei.

„Nu suntem legaţi de un termen, pentru că am vorbit cu cei care au scris PNRR, în această periodă când s-a scris (..) se poate rezolva inclusiv cu ordine de ministru ce avem de făcut, însă va trebui să începem să cheltuim acei bani, laboratoare, învăţământul dual, tehnic. (..) Nu va fi uşor să cheltuim banii. Sper să reuşim să cheltuim aceşti bani, nu sunt foarte optimist pentru că am văzut viteza cu care am cheltuit în alte programe.

Trebuia un comitet interministerial, poate există dar mie nu mi-au răspuns, condus de premier, în fiecare şedinţă de guvern ar fi trebuit să fie un raport de progres, pentru că au venit bani, 3,9 miliarde euro pentru educaţie, o sumă imensă. Ar trebui să ne grăbim. Nu pierdem banii dacă îi cheltuim până în anul 2026”, a declarat, luni, Vasile Dîncu într-o emisiuni TV de pe Prima News TV.

„Nu am înţeles de ce colegii noştri liberali nu au fost un pic mai deschişi la chestiunea asta, să cerem de exemplu un lucru, să ne spună Ministerul Educaţiei şi să ne răspundă purtătorul de cuvânt al PNL şi să nu răspundă la teme. Am crezut că vom găsi o mai mare deschidere pentru această dezbatere”, a adăugat Vasile Dîncu.

Legile educației sunt jalon în PNRR

Declarațiile sale au fost făcute la câteva zile după ce premierul României, Nicolae Ciucă, a anunţat că Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat proiectele privind modificarea legilor educaţiei și că aceste legi trebuie aprobate cel târziu până la finalul lunii mai, începutul lunii iunie pentru că sunt jalon în PNRR.

„Legile educaţiei sunt jalon în PNRR. Avem obligaţia ca ele să fie aprobate în timp cât mai scurt, ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, că nu mai târziu sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie”, a precizat recent Nicolae Ciucă.

La rândul său, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a reamintit că legile educaţiei trebuie aprobate până în luna iunie a acestui an „pentru că avem jaloane în PNRR şi vom pierde banii dacă nu o facem.”

Potrivit spuselor sale, este nevoie de o asumare politică pe acest pachet de legi şi pe calendarul lor de aprobare. Ligia Deca le-a spus colegilor ei în timpul ședinței Biroului Politic că legile educaţiei naţionale au fost în consultare publică, iar toate observaţiile primite au fost transmise către coaliţie de guvernare, relatează surse citate de news.ro.