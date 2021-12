Varianta Omicron galopează. Europa încearcă să țină valul la distanță și de Revelion

Cazurile sunt în creștere şi nu numai în țările UE. China a înregistrat şi ea un record de infecții în ultimele 21 de luni, iar între timp Finlanda a decis să interzică intrarea în țară a străinilor nevaccinați, scrie lastampa.it

Magazine închise și interdicția de a părăsi locuinţele pentru sute de mii de oameni din Yan’an, la aproximativ 300 de kilometri de Xi’an, orașul cu 13 milioane de locuitori aflaţi în lockdown pentru a limita infecțiile cu coronavirus. The Guardian raportează că noile prevederi îngrijorează gigantul asiatic la mai puțin de o lună înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Cel mai recent buletin al Comisiei Naționale de Sănătate, preluat de agenția Xinhua, raportează 182 de cazuri noi de transmitere locală a Covid – dintre care 180 în provincia nordică Shaanxi, unde se află oraşele Xi’an și Yan’an – 27 de cazuri „importate” şi 21 legate de pacienţi asimptomatici.

Ieri, scrie Global Times, au fost confirmate 175 de cazuri în Xi’an, inclusiv un bebeluş de doar 38 de zile. Pentru autorități este cea mai îngrijorătoare cifră din 9 decembrie. The Guardian subliniază că datele privind infecțiile din China, cazurile de transmitere locală plus cele „importate” (209), sunt cele mai mari din martie anul trecut.

La Xi’an a început cel de-al cincilea ciclu de teste în masă, relatează CNN, în timp ce Global Times subliniază că de la începutul lunii, orașul a raportat 810 cazuri confirmate de coronavirus. Măsurile adoptate de autorități, subliniază CNN, au fost văzute încă de la primul focar raportat la Wuhan. De luni, la Xi’an, restricțiile au fost înăsprite și mai mult.

Infecțiile din Australia și eroarea „umană” a unui laborator care a trimis rezultate greșite ale testelor

Pentru prima dată de la începutul pandemiei, Australia a înregistrat un record de peste 10 mii de cazuri de coronavirus în ultimele 24 de ore, transmite The Guardian, citând Australian Associated Press. Numărul mare de infecții din statele New South Wales (6.324), Victoria (1.999) și South Australia (842) a contribuit la atingerea noului record. Între timp, laboratorul de patologie St Vincent din Sydney este din nou în centrul atenției mass-media pentru că a trimis rezultate greșite ale testelor Covid la aproape 1.000 de persoane, iar un total de 995 de persoane au primit teste negative. Luni, laboratorul a comunicat rezultate negative la 400 de persoane, când în realitate erau toate pozitive.

SUA reduc perioada de izolare a persoanelor asimptomatice la cinci zile

Autoritățile americane au decis să reducă izolarea pentru persoanele pozitive asimptomatice Covid de la 10, la 5 zile. Nu este prevăzută carantina pentru vaccinaţii care au intrat în contact cu persoane pozitive. Măsura va permite reducerea absențele angajaţilor care fac munci esențiale, chiar dacă nu lipsesc criticile celor care cred că odată cu varianta omicron, care este rampantă și în lipsa testelor, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a cedat în fața condiţiilor economiei.

Pe măsură ce pandemia escaladează, Apple închide magazinele din New York

Magazinele Apple din New York vor fi temporar închise publicului, din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid-19. Rămân active doar serviciile de livrare a produselor achiziţionate online. Prevederea vizează toate sediile din cele cinci zone ale metropolei.

Franța și Regatul Unit sunt pregătite pentru noi restricții

Franța și Regatul Unit se tem de creşterea numărului infecţiilor și sunt pregătite pentru noi restricții. Cu acordul parlamentului, Franța – care în Ajunul Crăciunului a depășit pentru prima dată 100.000 de infecții – a decis să introducă, începând cu 15 ianuarie, un nou „vaccin pass” (echivalentul Super Green Pass-ului italian) pentru restaurante, cinematografe și săli de sport și toate activitățile desfăşurate în interior. În ultimele 24 de ore, în Franța au fost constate 30.383 de noi infecții cu coronavirus. Anunţul a fost date de autoritățile sanitare ale țării, care au precizat că în aceeași perioadă de timp au murit de Covid-19 256 de persoane.

Regatul Unit

Marea Britanie raportează 98.515 noi cazuri de coronavirus și 143 de decese. Datele sunt însă parțiale și privesc doar Anglia, întrucât celelalte națiuni ale Regatului Unit – Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord – nu au furnizat date oficiale în perioada vacanței. Guvernul britanic al lui Boris Johnson nu intenționează să impună noi restricții anti-Covid până la sfârșitul anului, deoarece – a explicat ministrul sănătății Sajid Javid – în Regatul Unit, tendința pandemiei (aproape 100.000 de cazuri și în prezent, dar fără datele din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord) nu s-a schimbat în perioada Crăciunului. Cu toate acestea, Javid i-a îndemnat pe oameni să „fie prudenţi” în vederea sărbătorilor de Anul Nou, sugerându-le să se supună preventiv unui test rapid și să sărbătorească acolo unde este posibil.

Germania, curba de contagiune scade din nou

În Germania, în schimb, curba noilor infecții continuă să scadă: 13.908 și 69 de decese în ultimele 24 de ore, conform Institutului Robert Koch, care consideră datele nesigure din cauza întârzierilor acumulate în perioada sărbătorilor și a numărului mai mic de teste efectuate. Experții și ministrul sănătății au avertizat deja că cifrele vor crește din nou din cauza variantei Omicron.