Lovitură totală pentru toată România. Un celebru medic a vorbit deschis despre varianta Omicron și ce se va petrece după sărbători la noi în țară. Adrian Marinescu, director medical la Institutul „Matei Balș” din Capitală, a comentat scenariul prezentat de un alt specialist celebru care a arătat că România are un profil epidemiologic foarte asemănător cu Africa de Sud.

Potrivit cercetătorului Octavian Jurma, probabilitatea ca Omicron sa ajungă in România cu ocazia sărbătorilor este de 100% si va fi identificata prin secvențiere probabil in luna decembrie, cel târziu in luna ianuarie.

Referitor la această posibilitate, Adrian Marinescu, director medical Institutul „Matei Balș” din Capitală, a spus că putem deja să-l numim un nou val al pandemiei. El a admis că în a doua parte a lunii ianuarie spre 1 februarie după interacțiunile din timpul sărbătorilor ar trebui să crească numărul de infecții.

„Cred că trebuie să privim un pic altfel lucrurile faţă de ce a fost acum doi ani. O să conteze numărul de infecții dar o să conteze mult mai mult care sunt forme care întradevăr pun probleme, necesită internare, complicații vom discuta de formele severe şi de paturile de la terapie intensivă”, a spus acesta.

Adrian Marinescu: Trebuie să fim mai echilibrați

Potrivit renumitului doctor, aici ar trebui să fie diferența.

„Dacă se păstrează ceea ce știm deja legat de Africa de Sud şi la cazurile izolate din Europa ar trebui să avem o situaţie mai bună, mă refer la formele severe care vor fi mai puține. Trebuie să fim mai echilibrați să sa știm ce cifre vor conta când ne uitam în fiecare zi la ora 13:00 (n.r bilanț infectări)”, a spus medicul Adrian Marinescu care recomandă prudență în analiza datelor mai ales că există o diferență între populațiile din Africa de Sud şi Europa.

Potrivit INSP, în săptămâna 29 noiembrie – 5 decembrie, au fost confirmate primele două cazuri cu varianta Omicron: o femeie de 48 de ani, din judeţul Braşov, şi un bărbat de 59 de ani, din judeţul Vaslui, ambii confirmaţi pe data de 4 decembrie. Cei doi au istoric de călătorie în Africa de Sud şi primovaccinare completă, femeia cu 2 doze, iar bărbatul cu o doză.

La începutul lunii noiembrie, a fost detectată o variantă a SARS-CoV-2 aparţinând liniei Pango B.1.1.529, cu un număr mare de mutaţii ale genei S în comparaţie cu virusul original, pe 26 noiembrie ea fiind desemnată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca variantă de îngrijorare şi a primit denumirea „Omicron”. Până la data de 5 decembrie, au fost raportate la INSP – CNSCBT un număr de 7.524 de secvenţieri, din care 163 în ultima săptămână.