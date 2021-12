George Simion, revoltat din cauza restricțiilor de Sărbători: Românii nu sunt bineveniți în țara. Este o chestiune absurdă

„Românii nu sunt bineveniţi în ţara lor şi românii din start sunt suspecţi pentru guvernanţi. Este o chestiune absurdă. Se continuă discriminarea asta între vaccinați și nevaccinați. Atâta timp cât se prezintă un test care nu e făcut de mine acasă, e făcut de un organism abilitat şi spune că nu ai coronavirus, pentru ce să te mai bagi în carantină? De ce îşi bat joc de milioane de români care vin la rudele lor acasă?

Cum să-i bagi în carantină? Ei vin de sărbători şi trebuie să stea două săptămâni, chiar dacă nu au boala, dovedit cu un act medical?”, a declarat George Simion la România TV.

De asemenea, copreședintele AUR a amintit de o declarație anterioară a lui Alexandru Rafila, care „a promis că nu va mai hotărî domnul Arafat.”

„Domnul Rafila ne-a promis că nu mai hotărî domnul Arafat. Să vedem cine mai ia decizia asta. Mai conduce Raed Arafat sau domnul Ciucă? Conduce Raed Arafat sau doar Ciucă doar semnează?”, a mai spus George Simion, la România TV.

Amintim că reacţia acestuia vine în contextul în care CNSU a adoptat noi reguli de aplicare a măsurii carantinei pentru persoanele care sosesc în România valabile în perioada 10 decembrie 2021 ora 00:00 – 8 ianuarie 2022, ora 24:00.

Explicația oferită de Raed Arafat

Raed Arafat a explicat anterior că autoritățile din România sunt conștiente de cazurile „care au fost aduse din Africa de Sud” în momentul de față.

„În România, în acest moment, noi ştim de cazurile care au fost aduse din Africa de Sud şi care nu sunt cazuri care au călătorit şi au intrat în contact cu alte persoane. Adică ei au fost aduşi cu o cursă specială, erau tot timpul cu mască, protejaţi, li s-a recoltat, au intrat imediat în carantină. Cam asta a fost situaţia. Nu sunt în perciol, sunt ok, sunt vaccinaţi, au acum starea lor stabilă, asimptomatici, o singură persoană are simptome foarte uşoare, din ce am înţeles, deci nu sunt probleme cu ei”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a fost întrebat și cum ne putem proteja împotriva noii variante de COVID-19.

„Rămâne, din ce se discută şi din ce se arată, rămâne totuşi vaccinarea o soluţie foarte bună şi sigura de prevenire. Încă să ne aducem aminte că noi nu suntem cu varianta Omicron peste tot, noi avem varianta Delta principală la acest moment. Vaccinarea rămâne soluţia de prevenire şi se pare, până acum cel puţin din ce vedem, că persoanele vaccinate, cum sunt şi cei care au sosit în România, nu fac o formă gravă.

O să vedem. Încă e devreme să se pronunţe cu certitudine cineva, dar o să vedem ce concluzii vor fi la nivelul oamenilor de ştiinţă după analiză. După ce a trecut ceva timp o să zică dacă într-adevăr vaccinul continuă să protejeze. Părerile deja se îndreaptă către ideea că vaccinul protejează de forme grave şi la varianta Omicron, dar încă acest lucru trebuie să fie, bineînţeles, stabilit clar pe linie ştiinţifică şi comunicat pe baza datelor ştiinţifice, pe care le colectează la acest moment oamenii de ştiinţă”, a explicat specialistul.