Va fi o cursă în interiorul PSD pentru alegerile prezidențiale din 2024. Marcel Ciolacu: E un sistem democratic

Președintele Partidului Social Democrat (PSD) și al Camerei Deputaților a susținut o conferință de presă la Craiova, acolo unde a făcut mai multe precizări cu privire la persoana din PSD care va candida la alegerile prezidențiale de peste doi ani.

Marcel Ciolacu a spus, joi seara, că pentru stabilirea acestui candidat va avea loc o cursă interiorul partidului, însă aceasta va avea loc după ce va fi făcută o modificare statuară la viitorul Congres al formațiunii politice.

„Eu mi-am anunţat colegii şi am avut o discuţie cu ei înainte de a face acest anunţ, că de acum s-a încheiat o cutumă în PSD, respectiv preşedintele partidului era de drept candidatul pentru funcţia de preşedinte. Acest lucru trebuie să-l decidem printr-o modificare statutară pe care o să o facem la anul, ca să ne încadrăm, totuşi alegerile despre care mă întrebaţi sunt la sfârşitul anului 2024.

După acea modificare din Congres, automat am anunţat că va fi o cursă a celor care doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte, în interiorul partidului. (…) Nu o mână de oameni decid cine e candidatul. Exact ca şi azi, într-o conferinţă lărgită, cu primari, cu viceprimari, cu consilieri, cu parlamentari, vor decide cine dintre cei care s-au înscris în cursă îi reprezintă cel mai bine, prin vot.

Astfel încât e un sistem democratic şi, repet, am greşit undeva dacă am pierdut de patru ori, înseamnă că am greşit. Trebuie să remediem asta”, a declarat Marcel Ciolacu.

Posibilii candidați din partea PSD

Președintele PSD a mai spus că Mircea Geoană și Alexandru Rafila ar putea fi posibili candidați pentru alegerile prezidențiale de peste doi ani, însă a subliniat că, în prezent, fiecare trebuie să se concentreze pe funcția pentru care a fost votat.

„Dacă vreţi să dau o recomandare colegilor mei şi fostului preşedinte al PSD Mircea Geoană, cu toate că n-am văzut de la domnul Geoană că şi-a anunţat vreo candidatură, cred că în momentul acesta fiecare dintre noi avem o funcţie conferită de către români, vremelnic, cred că accentul şi atenţia noastră ar trebui în primul şi în primul rând să fie şi să ne facem treaba cel mai bine pe funcţia pentru care ne-au votat românii. După ce ne achităm de această sarcină dată prin votul românilor, pe urmă să ne înscriem în alegeri pentru altă funcţie, aşa văd eu”, a mai spus Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a mai spus că nici ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu este o persoană de neglijat în ceea ce privește alegerile prezidențiale din 2024.