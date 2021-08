Mult mai simple sunt aparent calculele la masculin, unde faptul că lipsesc Dominic Thiem, Rafael Nadal și Roger Federer face lupta ceva mai lejeră. Marele favorit este Novak Djokovic, aproape de al patrulea Grand Slam din acest an, însă cu siguranță pe teren pot apărea multe surprize.

Un bun indicator al modului în care specialiștii văd acest turneu de Grand Slam este oferta de pariuri US Open a operatorului Unibet.

Mai jos, am selectat trei ponturi la pariuri online pentru pasionați:

Bianca Andreescu să ajungă în sferturile de finală

Începem cu un pont românesc. Nu este vorba despre Simona Halep, ci despre Bianca Andreescu, jucătoare de tenis cu origini românești, ce merită de asemenea atenție la acest turneu. Anul 2021 a fost marcat în continuare de accidentări ale sportivei, dar ar putea fi un moment de schimbare după rezultatele modeste de la Montreal și Cincinnati. Se poate paria pe faptul că Bianca Andreescu ar ajunge în sferturile de finală la o cotă excelentă la Unibet – 5.30.

În acest sezon, cel mai bun rezultat reușit de Bianca Andreescu a fost consemnat tot pe hard – finala de la Miami. La US Open 2019, Bianca Andreescu a reușit să câștige titlul, trecând în finală de Serena Williams, deci are capacitatea pentru un astfel de succes. La US Open 2021, cele mai dificile adversare ale sale în partea ei de tablou sunt Petra Kvitova și Maria Sakkari.

Ashleigh Barty să ajungă în finală

Cu un avans de peste 3.000 de puncte în fruntea ierarhiei WTA, Ashleigh Barty pornește ca favorită la US Open 2021. Mai mult decât atât, partea ei de tablou pare destul de accesibilă. Jucătoarea din Australia are cotă 2.20 la Unibet pentru situația în care ajunge în finala competiției.

Palmaresul lui Ashleigh Barty include un titlu la Roland Garros și unul la Wimbledon. Joacă foarte bine inclusiv pe hard, așa că poate să-și confirme statutul de favorită la acest turneu. Interesant este faptul că se poate paria și în sens invers la Unibet: cei care cred că Barty nu va ajunge în finală pot miza pe cota 1.65 pentru acest pariu.

Novak Djokovic să câștige US Open

Actualul sezon în tenisul masculin este dominat clar de Novak Djokovic. Jucătorul sârb are un avans consistent în fruntea clasamentului ATP și a câștigat deja toate celelalte trei turnee de Grand Slam din 2021. Este astfel extrem de aproape de o performanță fabuloasă – Golden Slam (câștigarea tuturor turneelor din această categorie într-un sezon). Un astfel de succes a mai fost reușit în istorie de doar 2 jucători – Rod Laver (1962 și 1969) și Don Budge (1938).

Faptul că Dominic Thiem, Rafael Nadal și Roger Federer absentează îi fac lui Novak Djokovic misiunea mult mai simplă. Jucătorul are cotă 1.70 la Unibet să câștige turneul, rezultat pe care l-a mai consemnat de 3 ori la US Open.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.