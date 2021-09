Luni, 27 septembrie, Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a sosit în România, în cadrul seriei de vizite NextGenerationEU. Ea este aşteptată să prezinte evaluarea Planului Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României.

Şefa Comisiei Europene a mers, pe rând, la Palatul Victoria şi la Palatul Cotroceni, unde s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Florin Cîţu, dar şi cu miniştrii din Guvernul României. La întâlnirea de la Guvern a participat şi Cristian Ghinea (USR PLUS), fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cel care s-a ocupat de PNRR.

După aceste întrevederi, Ursula von der Leyen, Klaus Iohannis şi Florin Cîţu au efectuat o vizită la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unitate medicală ce va beneficia de fonduri din partea programului NextGenerationEU. La finalul acestei vizite, a avut loc o conferinţă de presă comună.

Iată principalele declaraţii făcute de cei trei oficiali

Klaus Iohannis: “Bine ați venit la București! Salut anunțul făcut de doamna von der Leyen cu privire la PNRR, care a primit undă verde de la Comisia Europeană chiar astăzi. A fost un proces extrem de laborios, care a presupus o muncă extraordinară, sub presiunea timpului.

Este doar o victorie de etapă. Provocările majore încep de-abia acum. Implementarea deplină și la timp a măsurilor din acest plan este esențială. Vreau să fim pregătiți pentru demararea și finalizarea reformelor pe care ni le-am asumat.

PNRR este un instument deosebit de important pentru România, care oferă resursele pentru implementarea unor reforme esențiale pentru România, pe termen mediu și lung.

Pandemia de COVID-19 ne-a arătat foarte clar că vulnerabilitățile din sistemul de sănătate au implicații profunde asupra economiei, asupra încrederii în guverne și a coeziunii sociale. Investițiile în sănătate sunt un pilon definitoriu al acestui plan.

Avem o responsabilitate uriașă pentru a ne asigura că banii europeni vor schimbă fața României și vor aduce o viață mai bună pentru cetățenii noștri.

Împreună cu acest Guvern am reuşit să avem acest plan aprobat. Domnule prim-ministru, domnilor miniştri, domnilor primari şi preşedinţi de Consilii Judeţene, vă cer să faceţi o prioritate absolută din implementarea reformelor şi a investiţiilor prevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă. Este o şansă pe care nu avem voie să o ratăm, şansa de a face economia României mai performantă, mai sustenabilă şi mai bine pregătită pentru orice criză care mai poate apărea. Este şansa de a lăsa generaţiilor viitoare o Românie profund modernizată.”

Florin Cîţu: „PNRR este aprobat, semnat şi va fi aplicat, lucru care pentru România va însemna dezvoltare, va însemna modernizare. În următorii cinci ani, PNRR ne va ajuta să implementăm reformele şi investiţiile pe care ni le-am asumat şi veţi vedea că aceasta înseamnă, automat, că vom avea o economie puternică, de care vor beneficia toţi românii.

Sunt extrem de mulțumit de faptul că evaluarea Comisiei a fost una pozitivă. Această evaluare arată că PNRR-ul a fost bine construit, coerent în ceea ce privește reformele și investițiile și, foarte important, acoperă nevoile pe care România le are în acest moment. De altfel, faptul că am obținut 10 calificative A din 11 arată aprecierea Comisiei Europene. Ce este esențial pentru noi, pentru români este că am reușit, după negocieri intense, să introducem în PNRR câteva investiții esențiale, iar construirea de autostrăzi este ceva la care țin în mod special.

Acum trebuie să fim foarte atenți la partea de implementare. Toți cei responsabili trebuie să-și facă treaba, pentru că fiecare piesă de puzzle este importantă. Un lucru pe care îl pot garanta eu este că Guvernul României va implementa toate reformele asumate, va atinge toate țintele propuse și își va îndeplini toate sarcinile, astfel încât România să atragă toți banii puși la dispoziție prin PNRR, pentru că altă cale nu există. Nu mai putem sta pe loc, în timp ce întreaga lume se dezvoltă. Prin urmare, până în 2026, când PNRR va fi finalizat, va avea alte standarde pentru traiul zilnic, iar economia va fi aproape de media europeană.”

Ursula von der Leyen: „Vă mulțumesc în primul rând pentru primirea călduroasă de care m-am bucurat aici, la Spitalul Universitar de Urgență București – cel mai mare spital din România, din câte am aflat -, și aș vrea să îi felicit pe medici, pe infirmiere și întregul personal spitalicesc. Am fost impresionată de ce mi s-a comunicat şi a fost incredibil să văd nu doar profesionalismul dumneavoastră, ci și dedicația de care ați dat dovadă și motivația de care ați dat dovadă.

Şi pentru mine a fost impresionant să văd ce ați realizat până acum, dar și planurile de inovare și de investiții enorme care vă așteaptă. Vă datorăm foarte mult pentru tot ce faceți. Vă mulțumesc și mă bucur că Next Generation EU poate contribui la realizarea unora dintre ideile dumneavoastră care merg în direcția bună. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei vizite!

Next Generation EU dă o formă nouă continentului nostru pentru generațiile viitoare. După cum știți, are o valoare totală de 800 de miliarde de euro, raportată la prețurile actuale. Este unul dintre cele mai mari planuri de redresare din lume și este redresarea de care au nevoie Europa și România acum și pe viitor.

Astăzi, într-adevăr, Comisia Europeană dă undă verde Planului Naţional de Redresare și Reziliență al României – asta, în urma unei analize aprofundate și a unei foarte bune cooperări. Chiar vreau să vă felicit pentru acest lucru și să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă din ultimele săptămâni și luni.”

Sursa foto: captura video Facebook/Guvernul României