Uluire la Bruxelles! Ursula von der Leyen, ținta acuzațiilor formulate de europarlamentarul român Cristian Terheș.

Iar Uniunea Europeană s-a transformat, dintr-un spațiu al libertății, într-un lagăr care condiționează libertatea de certificatul verde de vaccinare, a tunat Terheș.

Uluire la Bruxelles! Ursula von der Leyen, fără replică

Europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes in fata Ursulei von der Leyen: ati transformat UE, dintr-un spatiu al libertatii, intr-un lagar si ati uitat ca valorile crestine stau la fundatia proiectului european!

Vorbind despre starea Uniunii Europene pe data de 14 septembrie 2021, Ursula von der Leyen, Presedinta Comisiei Europene, a explicat in fata Parlamentului European stagiul unde se afla UE in acest moment, sub mandatul ei.

Citandu-l pe Robert Schuman, von der Leyen a spus: „Europa are nevoie de un suflet, de un ideal si de vointa politica de a servi acest ideal”.

Idealul despre care a vorbit Schuman, insa, a fost un ideal bazat pe valorile crestine, din care s-a nascut respectul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Pornind de la acest lucru, europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes i-a spus Ursulei von der Leyen in Plenul Parlamentului European:

„Stimata doamna presedinta Von der Leyen,

In 2019, cand ati candidat pentru pozitia pe care o ocupati acum, ati spus in acest Plen, si citez: «fundatia civilizatiei europene este filozofia greaca si dreptul roman».

Ce nu ati mentionat in acel discurs este rolul fundamental pe care crestinismul si, implicit, valorile iudeo-crestine l-au avut in dezvoltarea «civilizatiei europene».

Pe baza acestor valori crestine si a credintei ca toti oamenii sunt creati dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu s-au dezvoltat «drepturile fundamentale si inalienabile», care au fost ulterior specificate in tratate si conventii, precum si in constitutii si legi nationale.

”Uniunea Europeană a devenit un lagăr”

Reducand civilizatia europeana doar la filozofia greaca si dreptul roman, si ignorand valorile iudeo-crestine, veti gasi argumente pentru inechitate si sclavie, cum era in Grecia antica, si tiranie, cum a fost in Roma antica.

Sub conducerea dumneavoastra, din pacate, Uniunea Europeana a devenit, dintr-un spatiu al libertatii, un lagar, in care oamenii nu mai pot calatori, manca in restaurante sau merge la un film daca nu au «certificatul verde».

Va solicit sa promovati si sa aparati in Uniunea Europeana mostenirea si valorile crestine, conform carora toti suntem creati egali de Dumnezeu si nascuti liberi.

Multumesc.”

PNTCD sustine o Romanie nationala suverana intr-o Europa puternica a natiunilor, in care drepturile fiecarei persoane sunt respectate si garantate, iar mostenirea crestina protejata, se arată într-o postare pe Facebook.

