Răsturnare de situație în Israel. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul Cristian Terhes a publicat un studiu realizat în Israel potrivit căruia, israelii nu mai vor să se vaccineze cu a treia doză de vaccin.

Totodată, cei din Israel refuză să își vaccineze și copiii, în contextul în care majoritatea populației s-a vaccinat deja cu cele două doze.

„Israelienii nu mai vor sa se vaccineze cu a treia doza si refuza in masa sa-si vaccineze copiii, arata un studiu recent.

Datele din acest studiu sunt halicinante, in contextul in care majoritatea populatiei din Israel a fost deja vaccinata cu doua doze de vaccin anti-Covid-19.

„Numai jumatate dintre israelieni doresc a treia doza de vaccin anti-COVID-19”, reiese dintr-un sondaj recent prezentat de The Jerusalim Post intr-un articol din data de 30 iulie 2021 [link la articol in comentariu].

„Este o mare scadere in numarul persoanelor care doresc sa se vaccineze. Este surprinzator, insa nu exista o dorinta reala pentru a treia doza de vaccin”, a spus Prof. Michal Grinstein-Weiss, director al Institutului pentru Politici Sociale de la Washington University, care a coordonat respectivul studiu”, se arată în postare europarlamentarului.

Israelii refuză să își vaccineze copiii

În același timp, studiul publicat de europarlamentar mai arată că peste 50% din populația din Israel refuză să își vaccineze copiii, pe când peste 20% spun că încă sunt indeciși.

„De asemenea, majoritatea parintilor intrebati (54%) au spus ca nu si-ar lasa copiii intre 5 si 11 ani sa fie vaccinati, in timp ce 23% au spus ca ar face-o iar 23% au spus ca sunt indecisi.

Din analiza segmentata a datelor cu privire la parinti, a reiesit ca:

– nici un parinte care nu s-a vaccinat nu si-ar lasa copiii vaccinati;

– doar 27% dintre parintii vaccinati au spus ca si-ar lasa copiii vaccinati”, precizează sursa citată.

În ceea ce privește evoluția variantei Delta, studiul arată că aceasta se răspândește din ce în ce mai repede în Israel, infectând persoane care deja au fost vaccinate. Mai exact, peste 50% din populația vaccinată a fost infectată cu noul coronavirus.

O altă nemulțumire a populației din Israel este aceea că oamenii nu primesc destule informații corecte despre evoluția pandemiei sau despre eficiența vaccinurilor.

„Mai mult, studiul a relevat faptul ca, cu cat versiunea Delta a virusului se raspandeste pe cuprinsul Israelului, „inclusiv reinfectand un foarte mare procent de persoane vaccinate, tot mai multi oameni cred ca vaccinul nu functioneaza”.

Conform datelor oficiale ale ministerului sanatatii din Israel, „in jur de 53% dintre noile cazuri de Coronavirus sunt la persoane complet vaccinate” [adica cu doua doze].

Sondajul a mai revelat faptul ca oamenii nu cred ca primesc informatii corecte despre pandemie si vaccin. In jur de 61% dintre respondenti au spus ca exista un deficit de informatie credibila despre Coronavirus iar 20% au spus ca pandemia este rezultatul unei conspiratii guvernamentale”, mai adaugă europarlamentarul.

Riscurile virusului nu se cunosc

Acesta a mai subliniat faptul că presa are și ea un impact major exagerând riscurile virusului. Totodată, frica oamenilor față de noul coronavirus a scăzut și ea, populația fiind mai mult speriată de impactul economic al virusului.

„Mai mult, o treime (1/3) dintre respondenti au spus ca presa exagereaza riscurile virusului.

Nu in ultimul rand, din studiu a mai reiesit ca foarte putini oameni au un puternic sentiment de frica ca vor mai contacta virusul.

„Oamenilor le e mai frica de impactul economic [generat de virus] decat de impactul sanitar. Frica de a fi iar inchis [locked down] in casa e mai mare decat frica de a fi infectat cu Coronavirus”, a spus prof. Grinstein-Weiss.

48% dintre respondenti au spus ca se asteapta la un alt lock down, iar 50% dintre respondenti au spus ca, in cazul unui nou lock down, cel mai preocupati sunt de impactul asupra economiei Israelului.

Pe scurt, se desteapta vaccinatii!”, a mai adăugat acesta.