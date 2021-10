„E adevarat ca e o declaratie de lupta care vine cam dupa ce dusmanul a inceput sa se retraga din proprie initiativa, dar e o declaratie binevenita si importanta.

Evident carantina ne-ar fi ajutat maxim daca se adopta cel tarziu la finalul lunii septembrie cand am deapsit 10,000 de cazuri pe zi. Intr-o tara condusa de oameni normali, decizia s-ar fi luat la 3 la mie pentru ca dupa acest nivel sistemul medical incepe sa cedeze in Romania .

Carantina poate ajuta sistemul medical

Fara indoiala domnul dr. Rafila stie asta si atunci, are dreptate sa ceara chiar si acum carantina? Da!

Pentru ca:

1. Suntem intr-o stare de anarhie sanitara si este imperativa restaurarea ordinii sanitare inainte sa devina dezordine sociala.

2. Chiar daca am inceput coborarea, aceasta va fi lunga si, ca orice coborare, adesea mai anevoioasa decat urcarea. Carantina poate scurta mult perioada de revenire la un nivel suportabil in spitale si ne poate garanta un Craciun sub 1 la mie, salvand in proces mii de vieti.

3. Certificatul verde nu e o urgenta. Acesta ar trebui introdus ca masura unica doar sub 3 la mie si dublat cu masuri mai drastice peste 3 la mie. Inchiderea circlatiei virusului este urganta. Legea certificatului verde de facuta pe genunchi nu ne ajuta si este probabil o lege prosta, asa cum sustin PSD si USR. Carantina poate oferi ragazul necesar adoptarii unei legislatii corecte de vaccinare si iesire selectiva din carantina cu ajutorul certificatului verde.

Se va adopta carantina?

Se va adopta carantina? Evident ca nu! Este mai degraba o declaratie politica decat o declaratie de intentie, dar este o declaratie foarte importanta pentru ca invita Presedintele Romaniei sa declarare starea de urgenta care este necesara inca de la inceputul lunii.

Domnul Profesor Rafila este unul dintre cei mai moderati specialisti din pandemie si in acelasi timp credibili politicieni din Romania astazi. Nu il suspectez de rea credinta. Faptul ca aceasta declaratie reprezinta de asemenea pozitia oficiala a PSD, cel mai mare partid parlamentar, inseamana ca avem semne de revenire a sprijinului politic in sprijinul unui consens medical (care exista deja de mai mult timp).

Am fost pe strada impotriva abuzurilor PSD de mai multe ori, dar am fost mereu convins ca Presedintele ar fi trebuit sa invite PSD sa participe la adoptarea unor solutii pentru gestionarea crizei inca de anul trecut, in virtutea rolului sau constitutional de „presedinte al tuturor romanilor”.

Obsesia sa cu discursul plin de ura impotriva „ciumei rosii” ne costat foarte multe vieti si vedem ca acum a fost abandonat cu usurinta in favoarea unui discurs la fel de inversunat impotriva „ciumei albastre”.

Sunt necesarea impunerea unor masuri exceptionale

Nu mai avem nevoie de ura. Cred ca poporul nostru sufera deja prea mult din cauza pandemiei de virus ca sa mai poata indura si pandemia de ura pe care o raspandesc cei care ne conduc acum. Avem semne clare ca multi politicieni incep sa inteleaga ca in aceasta directie doar apologetii urii de la rasarit vor avea de câstigat in Romania.

Asadar declaratia domnului Rafila este o recunoastere a gravitatii situatiei si a necesitatii unor masuri exceptionale. Masurile anuntate saptamana trecuta nu sunt exceptionale, sunt banale si aproape jignitoare in contextul epidemiologic in care ne aflam. Certificatul verde nu ne poate ajuta in acest moment, dimpotriva poate sabota major campania de vaccinare dupa 50%.

Chiar daca nu ne mai ajuta foarte mult in valul 4, aceasta pozitie ne poate ajuta enorm in prevenirea valului 5, daca va fi urmata si de formarea unui grup multipartinic care sa elaboreze o stategie reala de lupta impotriva COVID-19 cu larg sprijin politic parlamentar.”, a scris cercetătorul Octavian Jurma, pe pagina sa de Facebook.