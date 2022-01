Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila are un scenariu sumbru pentru următoarea perioadă, bazat pe datele oficiale transmise de autorități. Acesta anunță că vârful valului cinci al pandemiei se apropie, iar numărul infectărilor va exploda.

Cu ocazia deschiderii unui centru de vaccinare pentru copii din Sectorul 4 al Capitalei, Alexandru Rafila a fost întrebat despre valul 5 al pandemiei. În acest sens, ministrul a vorbit despre bilanțul publicat de autorități în ultima săptămână, când România a înregistrat chiar și 34.000 de infectări în doar 24 de ore.

„Ați văzut că am avut miercuri cel mai mare număr de cazuri înregistrate, 34.000. Ceea ce am discutat și am transmis eu și colegii mei de la INSP s-a adeverit, s-a stabilizat la 30.000 de cazuri în această săptămână, și astăzi avem puțin peste acest număr”, a spus ministrul.

În acest sens, ministrul susține că o mare prioritate o reprezintă numărul de teste, sperând ca în continuare să fie făcute peste 100.000 de teste pe zi.

Rafila susține că valul de cazuri se va opri după zece zile, însă este de părere că România va înregistra chiar și peste 40.000 de infectări în doar 24 de ore în următoarea perioadă.

România va depăși 40.000 de infectări zilnice

„Ne preocupă procentul mare de teste pozitive din numărul total de teste, o treime sunt pozitive. E adevărat, testele pe care le facem sunt mult mai numeroase decât în perioada anterioară și e bine că am reușit să depășim 100.000 teste pe zi, dar în momentul în care vom asista și la scăderea proporției de teste pozitive putem să ne gândim că lucrurile o să ia o turnură favorabilă.

Deocamdată ne aflăm în perioada de creștere care va mai dura cel puțin 10 zile, după părerea mea. Cu siguranță vom depăși 40.000 de cazuri săptămâna viitoare”, a adăugat Rafila.

Totodată, el a mai explicat și ce s-a schimbat în ultimele luni de s-a ajuns la un astfel de bilanț, dar și de ce România are și cazuri grave. Potrivit ministrului, de vină este varianta Delta, care în opinia sa, odată ce va dispărea, cazurile grave se vor diminua și ele.

„Ce se întâmplă în România? Particularitățile situației din România sunt următoarele: ca și în celelalte țări din Europa, ați văzut că se înregistrează cifre enorme. În Franța s-a ajuns la 500.000 de cazuri. Proporția de persoane internate este mai mică, la noi încă sunt cazuri grave pentru că circulă încă tulpina Delta, cam unul din cinci cazuri este produs de tulpina Delta.

Pe măsură ce această tulpină va dispărea din circulație datorită transmisibilității mai mari a tulpinii Omicron, probabil că și cazurile grave se vor diminua. Cred că în circa 10 zile vom intra pe un trend descrescător al acestui val pandemic”, a mai spus expertul în microbiologie.