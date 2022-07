Revin restricțiile în România? Alexandru Rafila a făcut anunțul în miez de noapte

Marți seara, ministrul Sănătății a vorbit la România TV despre situația epidemiologică la nivelul țării noastre, precizând că numărul cazurilor de coronavirus este în creștere. Oficialul român a spus că numărul infectărilor se dublează de la o săptămână la alta.

”Cifrele sunt in crestere de la saptamana la saptamana. In fiecare saptamana se dubleaza numarul de cazuri. Nu vrem sa ingrijoram pe nimeni, dar trebuie sa stim. Astazi au fost peste 4000 de cazuri de covid-19, numarul de persoane internate este in jur de 1400, la ATI sunt 86 de persoane, niciun copil. Decese au fost 8 în ziua precedentă.

Cifrele sunt in crestere. In urma cu o saptamana aveam circa 1000 de persoane internate. Cifrele vor creşte, in mod evident. Aceasta crestere va continua circa 4-5 saptamani, după care se va stabiliza şi speram ca odata cu inceputul toamnei sa intram pe un trend descendent”, a spus Alexandru Rafila.

A patra doză de vaccin este recomandată doar anumitor persoane

Ministrul Sănătății a adus în discuție și cea de-a patra doză de vaccin anti-COVID, despre care spune că este recomandată doar persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.

În ceea ce privește persoanele mai tinere, oficialul român spune că nu există dovezi care să ateste că acestea ar fi protejate dacă și-ar face cea de-a patra doză de vaccin.

”Iniţial, cand a patra doză a fost recomandată, ea a fost rezervata în general persoanelor in varsta de peste 80 de ani sau celor cu boli serioasă, fiecare tara şi-a stabilit categoria de persoane care să beneficieze de această doză. În momentul de faţă, există aceasta opinie a Agenţiei Europene a Medicamentului şi a Centrului European de Control al Bolilor care recomandă administrarea celei de-a patra doza de vaccin şi persoanelor cu varsta de peste 60 de ani.

Pentru persoanele cu vârsta de până la 60 de ani, menţiunea este că nu există dovezi ale beneficiilor vaccinării cu cea de-a patra doză. Astfel că, al doilea booster nu este recomandat pana la 60 de ani. Eu personal, as vrea sa fac doza a patra de vaccin cu varianta nouă a vaccinului, care sper să oprească şi transmisibilitatea acestei tulpini. În septembrie speram să existe un nou vaccin”, spune ministrul.

Nu este necesar impunerea de restricții

Ministrul Alexandru Rafila a precizat că nu crede că vor fi introduse restricții care să prevadă restrângerea activităților publice, chiar dacă numărul de cazuri este în creștere.

”Eu, personal nu cred ca se va ajunge la restrangerea activitatilor publice. Cred ca aceste valuri care vor mai aparea nu vor duce la sufocarea sistemelor de sanatate cum s-a intamplat în primele valuri ale pandemiei. Nu are rost sa opresti activitatile economice si sociale, nu are rost sa inchizi şcolile.

Mască recomand, nu ca obligativitate. În unitățile sanitare, da. Am rugat toți șefii unitățlilor sanitare să utilizeze masca. La nivelul populației, cred că este clar, am văzut deja oameni care poartă mască. Principalul loc în care se transmite virusul este în mijloacele de transport. Am avut prieteni care s-au infectat în avion.

Pentru a impune restrictii trebuie sa existe o decizie, care trebuie aprobata in Parlament, care să genereze o lege care să spună că este stare de alertă. În momentul acesta nu se poate”, spune Alexandru Rafila.