Într-un interviu acordat pentru Antena 3, Octavian Jurma susține că starea de urgență este singura șansă pentru ca România să pună capăt lanțului de decese. El a adăugat că România a ajuns la fel ca Lombardia, din Italia, negând pandemia de coronavirus, iar oamenii se vor trezi de abia la vară.

„Declararea stării de urgenţă este singura noastră şansă, altfel vom căra morţii în camioane. Am ajuns în momentul Lombardia, pentru că am negat pandemia. Lumea are nevoie de un șoc pentru a se trezi din beția de peste vară. Și acesta ar fi un semnal în străinătate că situația este foarte gravă”, a spus Octavian Jurma.

În ceea ce privește evoluția pandemiei de coronavirus, cercetătorul anunță că se așteaptă la 100.000 de cazuri săptămânal, dar și un milion de cazuri în doar câteva săptămâni.

El a mai subliniat faptul că toate aceste cifre confirmă în jur de 10.000 decese. Octavian Jurma a vorbit și despre bilanțul ultimei săptămâni, cercetătorul susține că 3.000 de oameni au murit, iar sătpămâna viitoare este posibil să fie la fel.

500.000 de cazuri pe săptămână

”În următoarea perioadă, ne vom uita la săptămâni cu peste 100.000 de cazuri pe săptămână, la o rată de detecţie confirmată atât de autorităţi cât şi de studii independente de 5 la 1, înseamnă 500.000 de cazuri pe săptămână, deci un milion de cazuri în următoarele două săptămâni sunt inevitabile, indiferent ce măsuri luăm.

Din păcate acestea se vor traduce la o mortalitate de 1% cât avem acum în România, în jurul a 10.000 de decese. Probabil că vom detecta dintre ele doar vreo 5.000. Vedem că săptămâna aceasta vom depăşi 3.000 de decese, probabil săptămâna viitoare la fel, deci sunt nişte estimări care sunt destul de conservatoare. Din păcate, numărul de decese va continua să crească, indiferent de facem astăzi”, a mai adăugat el.

Octavian Jurma a vorbit și despre măsurile anunțate de autorități. În opinia sa, indiferent ce se va decide, efectele se vor vedea de abia după două săptămâni, timp în care ar putea să înceapă chiar și valul 5 al pandemiei.

”Măsurile pe care noi le luăm acum se vor vedea peste două săptămâni, indiferent cum se vor lua. Nu avem timp să luăm măsuri doar pe jumătate, pentru că nu putem constata peste două săptămâni, că nu au fost eficiente şi de aceea trebuie să fie nişte măsuri reale, care să oprească şi să ne scoată din acest val şi să poată preveni valul 5″, a declarat Octavian Jurma, la Antena 3.