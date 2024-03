Ungaria, la ani lumină depărtare de România! Ungaria a descoperit un zăcământ uriaș de aur în Munții Borzsony din nordul țării. Zăcământul conține aur și argint în cantitate de aproape 1.000 de tone, fiind comparabil cu cel de la Roșia Montană.

Valoarea totală a acestui zăcământ este estimată la 59 de miliarde de euro. Guvernul de la Budapesta intenționează să organizeze o licitare internațională pentru exploatarea acestei bogății. Oficialii maghiari au anunțat deja că extragerea aurului se va face prin spălare, ci nu prin cianurare.

Societatea românească e preocupată de subiecte din categoria asta. Închidem în weekend sau nu închidem supermarketurile? Dar am văzut pe unul să zică, exploatăm sau nu exploatăm, nu știu, aurul din România pentru a face din această țară o țară super dezvoltată în următorii ani”, a completat gazda podcastului.

„Ar renunța, astăzi, Marcel Ciolacu, am și râs la un moment dat, când a zis el, zice, „În încheiere, vreau să închid un subiect care a provocat dezbatere publică.” Deci, ca să vedeți cum arată dezbaterea publică în România. ”Cel legat de programul magazinelor la sfârșit de săptămână. Din semnalele primite de în rândul societății, rezultă clar că nu e oportun ca magazinul să fie închise în weekend”, a zis Ciolacu. ”Au închis alții piețe în pandemie și au pus orar la magazine. Nu mai suntem în etapa aceea”, a spus Ciolacu.

„Cred că vor și face, asta este ideea. Și întrebarea este, eu revin la această chestiune, am înțeles, bun, s-a terminat asta cu Roșia Montana. Dar noi nu începem și noi să exploatăm niște lucruri de până această țară? Că avem niște rezerve, nu numai de aur, argint. De metale rare, da, adică n-am putea să intrăm și noi în această competiție globală?

Potrivit lui Bogdan Camaroni, fiecare guvern ar trebui să decidă asupra exploatărilor în funcție de situația economică a perioadei respective. Există o dogmă referitoare la bogățiile solului și subsolului. A criticat ideea că acestea ar trebui lăsate moștenire pentru generațiile viitoare.

Din punctul lui de vedere, actuala generație ar putea fi cea care are nevoie de aceste resurse. Exploatarea lor nu înseamnă neapărat epuizarea completă a lor. Decizia de a exploata sau nu aceste bogății ar trebui să fie luată în funcție de situația economică și istorică a momentului. A respins ideea că totul ar trebui lăsat ca moștenire, sugerând că prea multe moșteniri ar putea împiedica progresul.

Potrivit lui Bogdan Camaroni, exploatările din România, inclusiv cele de gaze, petrol și aur, nu sunt făcute în beneficiul poporului român, ci pentru interese personale și pentru corupție. Guvernele anterioare au privatizat aceste resurse cu caiete de sarcini măsluite și redevențe minime. Au beneficiat de șpăgi mari, fără să fie trase la răspundere. Aceste privatizări nu au fost suficient cercetate, cu excepția câtorva cazuri notabile.

În ceea ce privește valorificarea aurului de la Roșia Montană sau a cuprului, el și-a exprimat scepticismul față de guvernarea Ciolacu-Ciucă, considerând că ar putea fi influențată de interese necurate. În România, există o problemă persistentă de corupție, cu oficiali care sunt menținuți în funcție pentru a beneficia de privilegii și șpăgi.

A contrastat situația din România cu cea din Ungaria, unde Guvernul Orban a anunțat o licitație internațională pentru un zăcământ evaluat la 59 de miliarde de euro. A apreciat faptul că licitația va fi gestionată de experți și case de licitație specializate, care vor alege cel mai bun ofertant pentru exploatare în funcție de valoarea pe care o poate aduce Ungariei. În România, ar trebui să existe un proces similar pentru a asigura o valorificare eficientă a resurselor naturale.

Deci noi, România, dincolo de… că l-auzim pe Ciolacu de fiecare dată că economia românească duduie și stă cel mai bine din Uniunea Europeană. Bă, da, trebuie să creștem taxele, da, trebuie să creștem, să avem mai mulți bani. Am și remarcat la un moment dat unul dintre cei care ne privesc, care au zis, ”dom’le, cum de… duduie economia, dar noi creștem taxele?””, a spus Robert Turcescu.

„Stai un pic, din punctul tău de vedere ar trebui să trecem la exploatarea unu… nu știu, poate aurul, argintul, da, ceva. Gaze de șist n-am vrut. Aur, argint, nu că cianuri, că nu știu ce am înțeles. Eoliene, nu, că păsărica nu știu care. Autostrăzi, nu, că ursulețul. Gazele din Marea Neagră, nu, că stricăm, nu știu ce naibii, sau nu se poate că n-avem tehnologie și așa mai…

„Deci, fii atent, Robert. Firește că sunt de acord, dar cu condițiile astea ca valorificarea lor să fie la maxim, redevențele să fie la maxim și să le vadă cetățeanul. Adică, cum s-ar vedea astea? Pentru că toată lumea ce și-am văzut sintagmele astea, ne-am vândut țara, ne-am vândut zăcămintele, nu știu ce, nu, pe cum se face? Adică ce obține? Deci ce obține Ungaria?

Deci odată obține un profit maxim din punerea la dispoziție a exploatărilor, redevențelor și toate astea, banii intră în buget din acele fonduri care sunt vizibile pentru toți cetățenii, intră și se duc către investiții pe care le văd cetățenii, conduc la scăderi de prețuri, la bunăstare.

Ori noi asta, cu asta aș fi vrut să și închei ce vreau să spun aici, noi niciodată prin ceea ce am încercat, am exploatat, pe lângă că am făcut din motive unele geostrategice politice de intrare în NATO, UE și alte tâmpenii, și cu redevențe minime, cetățeanul nostru nu a văzut niciodată nimic, nu a avut nicio transparență și nu a avut acces la nimic”, i-a explicat Bogdan Comaroni.